Греческие дипломаты проявили солидарность с петербургскими водителями и припарковались на велодорожке
Машина с красными номерами перегородила велополосу на набережной реки Фонтанки. Правила дорожного движения нарушили греки.
Припаркованную на велодорожке на набережной Фонтанки машину с дипломатическими номерами заметили читатели нашего издания вечером 25 июля. «Митсубиси», судя по номерам, возит представителей греческого консульства. Что побудило водителя нарушить правила не ясно, он оставил автомобиль напротив 54-го дома, кроме жилых квартир там расположены несколько отелей и частных компаний. Дипломаты из Греции в Петербурге работают на проспекте Чернышевского.
Напомним, нарисованные Смольным велодорожки на набережной Фонтанки пользуются гораздо большей популярностью у автомобилистов, чем у любителей двухколесного транспорта. Выделенная полоса регулярно заполнена припаркованными машинами. Тем не менее, она становится все длиннее, в конце июня разметку продлили до Московского проспекта.
Справка:
В 2017 году Смольный проложил 40 км дорожек. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по набережной реки Фонтанки (1,1 млн рублей). «Гильдия современных проектов» за 8,4 млн рублей взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Оборудованием дорожек за 110 млн рублей занималось ООО «Промышленно-инвестиционная группа». Впоследствии к маршрутизации и использованию инфраструктуры появилось много претензий. В частности, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. Смольный обещал исправить недочеты в новом году.