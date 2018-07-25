Греческие дипломаты проявили солидарность с петербургскими водителями и припарковались на велодорожке

Машина с красными номерами перегородила велополосу на набережной реки Фонтанки. Правила дорожного движения нарушили греки.

Припаркованную на велодорожке на набережной Фонтанки машину с дипломатическими номерами заметили читатели нашего издания вечером 25 июля. «Митсубиси», судя по номерам, возит представителей греческого консульства. Что побудило водителя нарушить правила не ясно, он оставил автомобиль напротив 54-го дома, кроме жилых квартир там расположены несколько отелей и частных компаний. Дипломаты из Греции в Петербурге работают на проспекте Чернышевского.

Напомним, нарисованные Смольным велодорожки на набережной Фонтанки пользуются гораздо большей популярностью у автомобилистов, чем у любителей двухколесного транспорта. Выделенная полоса регулярно заполнена припаркованными машинами. Тем не менее, она становится все длиннее, в конце июня разметку продлили до Московского проспекта.