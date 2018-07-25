Катер ГИМС устроил погоню за гидроциклами от моста Ломоносова до Крестовского острова

Зрелище в «голливудском» духе устроили гидроциклисты и сотрудники инспекции по маломерным судам в центре Петербурга вечером 25 июля.

По словам очевидцев, погоня началась возле моста Ломоносова после того, как в инспекцию обратились облитые прохожие. Пять аквабайков веселились на Неве, подоспевший катер с мигалками вынудил их выкрутить ручку газа. Из русла Фонтанки преследуемые вырвались в Неву, там погоня проходила вокруг кораблей, которые готовятся к параду на день ВМФ.

Закончилась эпопея, уверяют очевидцы, среди каналов Крестовского острова частичной победой ГИМС, остановить удалось одного гонщика, ему грозит штраф.

видео:vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

Напомним, до 1 августа к регулярному запрету для гидроциклов выходить на реки и каналы в центральной части города добавились ограничения МЧС и на русло Невы. Вода закрыта для аквабайков от Литейного до Тучкова и Благовещенского мостов.