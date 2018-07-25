Госсекретарь США опубликовал декларацию о непризнании Крыма российским. И сравнил ситуацию с Прибалтикой в составе СССР

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал декларацию, посвященную Крыму. Документ размещен 25 июля на официальном сайте Госдепартамента США.

Помпео сравнивает ситуацию с непризнанием Крыма с непризнанием стран Прибалтики частью Советского Союза. По этому поводу США выпустили «декларацию Уэллеса» еще в 1940 году.

В «крымской декларации» американский Госдеп снова напоминает о том, что Россия якобы нарушила положения международной политики, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте 1975 г.: «Воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

«Как мы уже делали в декларации Уэллеса в 1940-м, США снова утверждают: их политика состоит в отказе от признания власти Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение принципов международного права. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют, что будут следовать этой политике, пока не восстановится территориальная целостность Украины», – говорится в декларации.

«Россия дейстовала недостойно великой нации и сама выбрала путь изоляции от международного сообщества», – такими словами завершается декларация.

Отметим, в декларации Самнера Уэллеса, который был заместителем госсекретаря США в 1937-1943 годах, говорится о незаконности включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Причем, как замечают «Ведомости», используются даже похожие формулировки.

«Народ Соединенных Штатов отвергает захватнические действия вне зависимости от того, совершены ли они с помощью силы или угрозы применения силы. Он также отвергает любые формы вмешательства одной страны, вне зависимости от ее силы, во внутренние дела другого суверенного государства, вне зависимости от его слабости», – говорится в старой декларации, посвященной Прибалтике.