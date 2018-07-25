18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +28
$ 63.08р
73.75р
00:19 26.07.2018
Расширенный поиск

Власть
25.07.2018 22:49
Печать

Госсекретарь США опубликовал декларацию о непризнании Крыма российским. И сравнил ситуацию с Прибалтикой в составе СССР

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал декларацию, посвященную Крыму. Документ размещен 25 июля на официальном сайте Госдепартамента США.

Помпео сравнивает ситуацию с непризнанием Крыма с непризнанием стран Прибалтики частью Советского Союза. По этому поводу США выпустили «декларацию Уэллеса» еще в 1940 году. 

В «крымской декларации» американский Госдеп снова напоминает о том, что Россия якобы нарушила положения международной политики, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте 1975 г.: «Воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

«Как мы уже делали в декларации Уэллеса в 1940-м, США снова утверждают: их политика состоит в отказе от признания власти Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение принципов международного права. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют, что будут следовать этой политике, пока не восстановится территориальная целостность Украины», – говорится в декларации.

«Россия дейстовала недостойно великой нации и сама выбрала путь изоляции от международного сообщества», – такими словами завершается декларация.

Отметим, в декларации Самнера Уэллеса, который был заместителем госсекретаря США в 1937-1943 годах, говорится о незаконности включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Причем, как замечают «Ведомости», используются даже похожие формулировки. 

«Народ Соединенных Штатов отвергает захватнические действия вне зависимости от того, совершены ли они с помощью силы или угрозы применения силы. Он также отвергает любые формы вмешательства одной страны, вне зависимости от ее силы, во внутренние дела другого суверенного государства, вне зависимости от его слабости», – говорится в старой декларации, посвященной Прибалтике.

Справка:

Напомним, Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Загрузка...

Новости компаний
СК «Полис Групп»
25.07.2018 17:58

Корпус №2 ЖК «Полис на Неве» возведен под крышу

Компания «Полис Групп» продолжает возведение жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl City
25.07.2018 12:48

Проекты Setl City стали номинантами архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

Жилые комплексы Setl City – Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» – претендуют на победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Они вошли в состав десяти лучших строительных проектов, отмеченных жюри по итогам квалификационного отбора
Группа компаний «ЦДС»
25.07.2018 12:24

Ипотека от 8,7% в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Северо-Западный банк Сбербанка аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,7% на срок до 30 лет.
Компания «Л1»
25.07.2018 11:35

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

6 августа 2018 года Компания Л1 приступит к заселению последнего этапа первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Выдача ключей продлится до 13 августа включительно
Setl City
25.07.2018 10:38

Дорога к ЖК «Невские паруса» станет шире и комфортнее

Советский проспект, который ведет к ЖК «Невские паруса», будет преобразован в современную удобную магистраль. Проспект планируют расширить до 4-х полос. Таким образом, дорога от жилого комплекса до центра, соседних районов и пригорода станет еще быстрее и комфортнее
Setl City
24.07.2018 18:03

Команда Setl Group сыграла в футбол на школьном стадионе в ЖК «Солнечный город»

Футболисты холдинга Setl Group провели товарищескую встречу с командой компании-подрядчика «Сотэкс» на стадионе первой школы в ЖК «Солнечный город». Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, рассчитанное на 1375 учеников, будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.
Компания Л1
24.07.2018 16:56

Претензий по участку на Лазарева больше нет

10 июля 2018 года вступило в силу решение, принятое Санкт-Петербургским городским судом в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»). Оно касается назначения земельного участка площадью 0,26 га, расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
ГК «Эталон»
24.07.2018 15:34

У ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» новый партнер по ипотеке

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 10-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
24.07.2018 14:57

Группа ЦДС проведет сезон бесплатной йоги

Группа ЦДС совместно с некоммерческим проектом «Пока ты спал» запускает сезон бесплатной йоги* в парке им. Академика Сахарова у станции метро «Площадь Ленина» и в Палевском саду у станции метро «Елизаровская»
ГК «УНИСТО Петросталь»
24.07.2018 13:01

«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство»
Компания Л1
23.07.2018 16:06

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

20 июля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Транскапиталбанке»
ГК «Эталон»
23.07.2018 15:26

Каждая третья квартира Группы «Эталон» в Москве будет продаваться с отделкой

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном»