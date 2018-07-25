Советник Трампа: Встреча с Путиным откладывается до окончания «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в следующем, 2019-м, году. Как передает Reuters, об этом 25 июля заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Он уточнил, что американский лидер хотел бы провести встречу после того, как завершится федеральное расследование возможного вмешательства России в выборы в США.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «охота на ведьм», так что мы все согласились, что она пройдет в первой половине следующего года», – заявил Болтон.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что именно Болтон пригласил Путина в Вашингтон уже осенью 2018-го. Эту информацию даже подтвердили в Кремле.