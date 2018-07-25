Советник Трампа: Встреча с Путиным откладывается до окончания «охоты на ведьм»
Президент США Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в следующем, 2019-м, году. Как передает Reuters, об этом 25 июля заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Он уточнил, что американский лидер хотел бы провести встречу после того, как завершится федеральное расследование возможного вмешательства России в выборы в США.
«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «охота на ведьм», так что мы все согласились, что она пройдет в первой половине следующего года», – заявил Болтон.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что именно Болтон пригласил Путина в Вашингтон уже осенью 2018-го. Эту информацию даже подтвердили в Кремле.
Справка:
Напомним,в Хельсинки 16 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели многочасовые переговоры, в рамках которых затронули темы восстановления отношений между двумя странами, а также спорные вопросы, вроде транзита газа через Украину, Сирии и Крыма. Одной из тем встречи также стали выборы в США, на которые якобы оказала влияние Россия. Владимир Путин отверг все обвинения. Президент России также предложил, чтобы спецслужбы двух стран сотрудничали на постоянной основе для борьбы с вызовами мировой безопасности. Оппозиция и медиа в Америке остались недовольны поведением Трампа во время переговоров в финской столице, президента США даже обвинили в предательстве.