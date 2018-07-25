«Это реакция ведомства на демарш». Рокеров на «Нашествии» заменит ансамбль песни и пляски российской армии

Артистов, которые отказались от участия в музыкальном фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом 25 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в министерстве обороны.

Собеседник издания пояснил: «Это реакция ведомства на демарш». Напомним, от участия в «Нашествии» отказались группы Distemper, «Элизиум», «Порнофильмы», «Пошлая Молли» и «Йорш», а также певица Монеточка. Они не согласны с «милитаризацией фестиваля», одним из главных спонсоров которого выступает Минобороны. «Фонтанка» писала подробно об этом конфликте.