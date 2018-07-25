Евросоюз ужесточил контроль за состоянием пилотов. С психологическими проблемами улететь не удастся

Авиационные власти Евросоюза опубликовали новые правила по контролю за психическим состоянием пилотов, говорится в сообщении Европейского агентства по безопасности полетов.

Теперь авиакомпании обязаны проводить обследование психического здоровья пилотов перед приемом на работу. Авиакомпаниям и надзорным органам предоставлен двухлетний переходный период, в течение которого они должны будут внедрить необходимые процедуры.

В дополнение к этому разработана система поддержки пилотов, столкнувшихся с психологическими проблемами. Её цель — помочь преодолеть негативные последствия возникающих проблем с психологическим состоянием так, чтобы это не отражалось на безопасности полетов.

Кроме того, предполетный тест на количество алкоголя в крови станет обязательным для всех пилотов и кабинного экипажа авиакомпаний, выполняющих рейсы в любую из стран Евросоюза. Отмечается, что такое тестирование уже является обязательной практикой на территории некоторых стран-членов ЕС. Новое положение делает его обязательным на всей территории Евросоюза.

Напомним, об ужесточении контроля за состоянием пилотов в Европе заговорили после авиакатастрофы рейса Germanwings 4U9295, которая произошла 24 марта 2015 года. Тогда второй пилот Андреас Любиц воспользовался отсутствием командира воздушного судна, заперся в кабине и направил самолёт в Альпы. В результате столкновения никто не выжил. Комиссия по расследованию крушения самолёта позднее признала, что действия Любица были вызваны психическими проблемами, обострившимся на фоне неудач в личной жизни. Разработка новых мер по ужесточению контроля за состоянием пилотов была анонсирована в 2016 году.