Происшествия
«После прихода прокуроров нас бьют, а результата нет». Избитого заключенного из ярославской колонии признали невиновным в ложном доносе
Суд в Ярославле оправдал заключенного исправительной колонии №1. Как передает 25 июля РБК, Следственный комитет обвинял Толибходжи Курбонова в ложном доносе после сообщения о пытках.
Причем дело против Курбонова в мае 2017 года возбуждал тот же самый следователь Радион Свирский, который отказался проверять резонансное видео о пытках, позже опубликованное «Новой газетой». В отношении Свирского ведется служебная проверка, сам он ушел служить в армию.
Потерпевшими по делу о якобы ложном доносе Курбонова проходили инспектор-дежурный отдела безопасности ИК-1 Антон Емелин, младший инспектор Анатолий Голышев и начальник медчасти колонии Константин Дудышев. Следователи посчитали, что заключенный их оговорил из чувства мести после «примененных к нему мер взыскания».
Толибходжи Курбонов был осужден в марте 2013 года по делу об изнасиловании на шесть лет колонии. В ноябре 2016-го он рассказал об избиениях помощнику прокурора Николаю Ваганову. По словам Курбонова, еще в 2013-м его пристегнули наручниками к двери штрафного изолятора, нанесли около 20 ударов и вывихнули челюсть. При втором избиении якобы пострадали и другие заключенные.
Причем в обоих случаях сотрудники медчасти (фельдшер Наталья Сулоева и начальник медчасти Константин Дудышев) отказались оказывать ему помощь и тем более снимать побои.
Курбонов писал жалобу в прокуратуру Москвы и Ярославля, однако эффекта это не возымело. «Поэтому, когда в 2016 году в его ПКТ (помещение камерного типа) зашли три прокурора и спросили, есть ли жалобы, он сказал, что есть просьба больше к ним не приходить, так как после прихода прокуроров их бьют и никакого результата по жалобам нет», — цитирует РБК приговор суда.
В конце 2016 года по сообщениям Курбонова все же начали доследственную проверку, однако уже в январе 2017-го она закончилась отказом в возбуждении дела.
Сотрудники ФСИН в суде утверждали, что насилия к заключенному не применяли. Однако пятеро других осужденных подтвердили слова Курбонова. В итоге судья решила, что умысла на заведомо ложный донос у него не было. Будет ли все-таки возбуждено дело по фактам избиений, неизвестно.
Скорее всего, на снисходительность судьи оказало влияние громкое дело о пытках в той же самой ярославской колонии №1. Оно началось после публикации «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенного сотрудниками ФСИН. Сегодня, 25 июля, пятерых из них арестовали.
Справка:
«Новая газета» выложила ролик с издевательствами 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.