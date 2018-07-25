«После прихода прокуроров нас бьют, а результата нет». Избитого заключенного из ярославской колонии признали невиновным в ложном доносе

Суд в Ярославле оправдал заключенного исправительной колонии №1. Как передает 25 июля РБК, Следственный комитет обвинял Толибходжи Курбонова в ложном доносе после сообщения о пытках.

Причем дело против Курбонова в мае 2017 года возбуждал тот же самый следователь Радион Свирский, который отказался проверять резонансное видео о пытках, позже опубликованное «Новой газетой». В отношении Свирского ведется служебная проверка, сам он ушел служить в армию.

Потерпевшими по делу о якобы ложном доносе Курбонова проходили инспектор-дежурный отдела безопасности ИК-1 Антон Емелин, младший инспектор Анатолий Голышев и начальник медчасти колонии Константин Дудышев. Следователи посчитали, что заключенный их оговорил из чувства мести после «примененных к нему мер взыскания».

Толибходжи Курбонов был осужден в марте 2013 года по делу об изнасиловании на шесть лет колонии. В ноябре 2016-го он рассказал об избиениях помощнику прокурора Николаю Ваганову. По словам Курбонова, еще в 2013-м его пристегнули наручниками к двери штрафного изолятора, нанесли около 20 ударов и вывихнули челюсть. При втором избиении якобы пострадали и другие заключенные.

Причем в обоих случаях сотрудники медчасти (фельдшер Наталья Сулоева и начальник медчасти Константин Дудышев) отказались оказывать ему помощь и тем более снимать побои.

Курбонов писал жалобу в прокуратуру Москвы и Ярославля, однако эффекта это не возымело. «Поэтому, когда в 2016 году в его ПКТ (помещение камерного типа) зашли три прокурора и спросили, есть ли жалобы, он сказал, что есть просьба больше к ним не приходить, так как после прихода прокуроров их бьют и никакого результата по жалобам нет», — цитирует РБК приговор суда.

В конце 2016 года по сообщениям Курбонова все же начали доследственную проверку, однако уже в январе 2017-го она закончилась отказом в возбуждении дела.

Сотрудники ФСИН в суде утверждали, что насилия к заключенному не применяли. Однако пятеро других осужденных подтвердили слова Курбонова. В итоге судья решила, что умысла на заведомо ложный донос у него не было. Будет ли все-таки возбуждено дело по фактам избиений, неизвестно.

Скорее всего, на снисходительность судьи оказало влияние громкое дело о пытках в той же самой ярославской колонии №1. Оно началось после публикации «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенного сотрудниками ФСИН. Сегодня, 25 июля, пятерых из них арестовали.