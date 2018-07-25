ЦСКА продал Головина в «Монако» за 30 млн евро

История с уходом Александра Головина (одного из лучших футболистов сборной России на прошедшем чемпионате мира) из ЦСКА близка к завершению. Как сообщает 25 июля «Спорт-Экспресс», игрок перейдёт в «Монако».

Эту информацию изданию подтвердил вице-президент монакского клуба Вадим Васильев. В качестве отступных за 22-летнего полузащитника ЦСКА получит 30 млн евро. Срок личного контракта Головина с «Монако» составит 5 лет. Отметим, что владельцем этого клуба является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Головин на чемпионате мира забил гол и отдал две голевые передачи в четырех матчах. При этом все результативные действия пришлись на одну игру против Саудовской Аравии.

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, установив историческое достижение. В последний раз такое удавалось только сборной СССР в 1970 году.