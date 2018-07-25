«Чижик» вновь летит на Елагин. Журналистов Петербурга ждут сюрпризы

Эксклюзивность и креативность в выходные сойдут со страниц петербургской прессы на сцену фестиваля «Чижик-Пыжик День». Конкурировать придется в нетрадиционных для профессии жанрах, журналисты будут петь, плясать и кидаться помидорами.

«Чижик-Пыжик день» пройдет 28 июля на Зеленом пляже Елагина острова в 13-й раз. СМИшной релакс-фестиваль покажет, кто из городских СМИ может завоевать не только сердца читателей, но и покорить жюри альтернативными талантами, не связанными с профессиональной деятельностью. Фестиваль в этом году будет состоять не только из традиционных конкурсов, участников ждет сюрприз.

«Чижик» начнется с приветствия, заявленная в этом году тема – «Почему чемпионат мира по санкциям должен пройти в Санкт-Петербурге». Далее в программе спортивные конкурсы — метание чебурашки и помидоров, «конные» бои. Затем журналистов ждет конкурс-сюрприз, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов только намекнул, что он будет творческим. Завершится фестиваль выбором лучшей «Мокрой майки».

В этом году участникам предоставится возможность попасть на большой экран. Среди жюри будет присутствовать кинопродюсер Инесса Юрченко. Она приготовила отдельный приз для победительницы конкурса «Мокрая майка» и будет внимательно присматриваться ко всем участникам, чтобы найти новые лица для своей индустрии.

Цель фестиваля не только хорошо провести время, но и, как утверждает Андрей Константинов, наладить общение между редакциями. «Мы это делаем для того, чтобы журналисты из разных СМИ могли между собой общаться, налаживать межкорпоративные связи, это очень важно. «Чижик» создает определенную площадку для неформального общения», – считает глава АЖУРа.