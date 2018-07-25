Заключенный в колонии Брянской области был убит, обвинение предъявили сотруднику ФСИН

Следственный комитет переквалифицировал дело о превышении должностных полномочий сотрудником брянской колонии. Он обвинен в убийстве заключенного с помощью полотенца.

Как сообщает 25 июля СКР, заместителю дежурного помощника начальника ИК-6 УФСИН России по Брянской области предъявлено обвинение в убийстве осужденного. Инцидент случился 22 июля. Сотрудник, используя специальные средства, перевязал тканью лицо потерпевшего и задушил.

Клинцовский горсуд арестовал фсиновца до 23 сентября.

Ранее сегодня в Ярославской области заключены под стражу пять сотрудников исправительной колонии по делу о пытках заключенного. Ключевой фигурант Алексей Бровкин предоставил характеристику, согласно которой он умеет «доступно выражать свои мысли». По версии следствия, подозреваемый обиделся на прозвище «псина рыжая» и устроил вместе с сослуживцами длительную экзекуцию осужденному Евгению Макарову. Его пытали ударами дубинок по ступням и заливали рот водой. Истязание попало на видео.