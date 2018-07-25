ЕСПЧ обязал Россию лечить Сенцова
Олег Сенцов по решению Европейского суда по правам человека должен получить медицинскую помощь, соответствующую состоянию его здоровья. Суд вновь попросил заключенного прекратить голодовку.
О применении 39-го правила Регламента об обеспечительных мерах ЕСПЧ пресс-служба суда сообщила 25 июля. По нему Россия должна предоставить Сенцову безотлагательную медицинскую помощь в стационарном медицинском учреждении. Голодающему режиссеру предложили не отказываться от лечения и начать принимать пищу.
39-е правило регламента не предполагает возможности его обжаловать. Оно запрещает действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя.
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе отметил, что осужденный не жалуется на условия содержания в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, он получает поддерживающую терапию.
Напомним, это не первый раз, когда ЕСПЧ просит Сенцова прекратить голодовку. Режиссер отказался просить о помиловании, к российскому президенту с такой просьбой обратилась его мать.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Ему предъявили участие в поджоге офисов «Русской общины в Крыму» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских заключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.