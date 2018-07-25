ЕСПЧ обязал Россию лечить Сенцова

Олег Сенцов по решению Европейского суда по правам человека должен получить медицинскую помощь, соответствующую состоянию его здоровья. Суд вновь попросил заключенного прекратить голодовку.

О применении 39-го правила Регламента об обеспечительных мерах ЕСПЧ пресс-служба суда сообщила 25 июля. По нему Россия должна предоставить Сенцову безотлагательную медицинскую помощь в стационарном медицинском учреждении. Голодающему режиссеру предложили не отказываться от лечения и начать принимать пищу.

39-е правило регламента не предполагает возможности его обжаловать. Оно запрещает действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе отметил, что осужденный не жалуется на условия содержания в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, он получает поддерживающую терапию.

Напомним, это не первый раз, когда ЕСПЧ просит Сенцова прекратить голодовку. Режиссер отказался просить о помиловании, к российскому президенту с такой просьбой обратилась его мать.