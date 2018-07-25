«Фонтанка» за 60 секунд — 25 июля

Паспорта безопасности, которые стали настоящим геморроем для торговых центров, теперь должны быть у всех жилых домов. А платить за безопасность придется вам. Там, по паспорту, много всякого антитеррористического обвеса придется купить.

Авиакомпании быстро нашли крайних в вопросе подорожания керосина. И правильно — это же им не сидится дома, то в Турцию им надо, то в Испанию. Так-то самолеты могли бы и вообще никуда не летать.

Петербургский нефтяной терминал уходит на ремонт. Освобождается рынок на 1,5 млрд рублей. Мы выяснили, кто его приберет.

Больше всех на чемпионате мира заработали букмекеры. Этот бизнес устроен, как кот Шредингера — он вроде бы и существует, и не существует. Но 250 млрд в год заплывают.

Верховный суд передал привет спикеру ЗакСа Макарову и постановил, что вставлять скверы там, где идет строительство или повешен груз, — не надо.

На Петроградке так отремонтировали дом, что 35 человек до сих пор маются в маневренном фонде. Как и где жить дальше, разбирался суд.

А в Горизбиркоме сегодня было еще жарче, чем на Невском в полдень. Бывший федеральный инспектор Виктор Миненко стал председателем и заявил, что видел в жизни все и ничего не боится.

В Петербурге люди тонут десятками. Оказывается, что из бюджета уже потрачены миллиарды, чтобы таких случаев не было. Но, говорят, надо еще. Видимо, монетками будут засыпать самые опасные места водоемов.

Петербург затопило. И Нева тут ни при чем — это все трубы, нежные очень: в мороз они лопаются, в жару — текут.