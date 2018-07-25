«Проблема устранена». Чиновники полностью закрасили граффити Виктора Цоя, хотя их просили о другом

В Петроградском районе на месте граффити Виктора Цоя появилась серая стена. Чиновники радикально подошли к просьбе местного жителя исправить подпорченное изображение.

Как сообщили «Фонтанке» 25 июля читатели, на граффити-композицию в сквере Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка внимание администрации обратили в начале лета. Неизвестные поистрепали рисунок, и на портале «Наш Петербург» была оставлена заявка: «Граффити. Если не видно, обратите внимание на лоб». Если приглядеться, можно заметить пририсованную птицу.

Но власти отнеслись к жалобе со всей серьезностью и выслали покрасочную команду. Вместо граффити появилась серая стена, осталась только надпись «Сквер Виктора Цоя».

«Проблема устранена», – отчитались чиновники.

По словам лидера движения «Рок-Петроград» Сергея Елгазина, на отрисовку композиции власти давали разрешение. В администрации Петроградского района пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, в последнее время в Петербурге обострилась «война с граффити». Самым ее громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Оно завершилось исчезновением граффити. Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.