Исход футболистов из «Зенита» продолжается. Клуб покинул полузащитник Юсупов

Футбольный клуб «Зенит» объявил о расставании с одним из своих игроков. Как сообщает 25 июля пресс-служба петербургской команды, по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с полузащитником Артуром Юсуповым.

Футболист перешел в «Зенит» в июне 2015 года. За три года он сыграл за сине-бело-голубых 55 матчей, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. В составе «Зенита» Юсупов выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» покидает нападающий Лука Джорджевич, а защитник Иван Новосельцев будет отдан в аренду.