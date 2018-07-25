Министр обороны Финляндии: Россиян запугивают Западом, чтобы отвлечь от пенсионной реформы

«Финны могут спать спокойно», – заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё, комментируя угрозы своего российского коллеги Сергея Шойгу в адрес Финляндии и Швеции. Об этом 25 июля сообщает Yle.

Ниинистё высказал мнение, что 24 июля глава оборонного ведомства РФ использовал обычную риторику, когда говорил об ответных мерах России на сближение Швеции и Финляндии с НАТО. Он напомнил, что Россия уже много раз говорила о том, что не хочет видеть эти страны в Североатлантическом альянсе, – в посыле нет ничего нового, поэтому в Минобороны отнеслись к заявлению спокойно.

Финский министр считает, что российские власти таким образом не запугивают другие страны, а пытаются отвлечь население от внутриполитических вопросов.

«В России огромные внутренние проблемы, крупнейшая из которых в данный момент – это, возможно, пенсионная реформа. Запугивание Западом может отвлечь от них», – сказал Ниинистё.

Ранее в комментарии «Фонтанке» Маркку Кивинен, директор Александровского института, занимающегося изучением России, заявил, что заявление Шойгу об «ответных мерах» едва ли повлияет на позицию Финляндии, – в НАТО страна не вступит, но развитие партнёрства продолжит.