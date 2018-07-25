«Силовые машины» для входа и выхода с завода заставили рабочих сдать свои «анатомо-физиологические характеристики»

На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ), входящем в состав компании «Силовые машины», запущена в тестовую эксплуатацию система учета рабочего времени на основе биометрических данных – оборудование установлено в пяти производственных подразделениях предприятия.

«Карту или электромагнитный ключ легко потерять, но биометрическая аутентификация не знает промахов: механизм распознает работников по их специфичным анатомо-физиологическим характеристикам – отпечаткам пальцев», – рассказал 25 июля руководитель проекта Сергей Кобец.

Как уточнили на предприятии, в контроллер, содержащий базу данных, заносится информация о пользователях – рабочая пластиковая карта (пропуск) и отпечатки пальцев. Система запоминает 4 – 5 контрольных точек (изгиб папиллярных линий и их прерывание), по которым впоследствии сравнивает отпечаток с оригиналом. Когда сотрудник прикладывает палец к считывающему прибору, отмечая начало или окончание своего трудового дня, аппарат передает сведения на контроллер, который и определяет уровень доступа и решает, разблокировать двери или нет.

На «Силовых машинах» отмечают, что биометрический учет рабочего времени позволяет со 100%-ной точностью идентифицировать личность и анализировать, насколько эффективно служащие распределяют свои трудовые часы. В будущем планируется установить аналогичное оборудование на всех заводских проходных.

Накануне стало известно, что в Петербурге Банк России начал взвешивать посетителей при входе, чтобы по одному пропуску не пролезли два человека.