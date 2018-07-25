«101 и 1 цитата» Маркса, Сталина и Путина. Смольный раскрыл свои литературные предпочтения

Индивидуальный предприниматель Сергей Доскач поставит администрации губернатора Петербурга 190 различных книг. Среди наименований встречаются крайне интересные образцы литературы. Например, серия книг «101 и 1 цитата». Чиновники хотят насладиться мудрыми изречениями Владимира Путина, Иосифа Сталина и Карла Маркса. Информация об итогах конкурса появилась на сайте госзакупок.

За выполнение этого контракта Сергей Доскач получит 158 тысяч рублей. Кроме афоризмов от известных политиков, в списке литературы можно встретить такие книги, как «100 скороговорок для улучшения дикции», «16 законов успеха», «Стилистика PR-текстов», «Как работает экономика: Что Rolling Stones, Гарри Поттер и большой спорт могут рассказать о свободном рынке», и другие.

Огромное количество книг посвящено экономике и государственному управлению. Привезти небольшую библиотеку из 190 наименований подрядчик должен в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Согласно данным СПАРК, индивидуальный предприниматель Сергей Доскач в 2018 году получил от различных государственных учреждений контрактов на 12 млн рублей. Самым серьезным его заказчиком стала петербургская гимназия № 56 – она закупилась у Доскача книгами на 3,5 млн рублей. Более чем на 1 млн рублей услугами предпринимателя также воспользовались Университет МВД, ЛГУ им. Пушкина и оптико-механический лицей.

«Фонтанка» ранее писала о необычных литературных предпочтениях Смольного. Так, например, в управделами городской администрации в 2013 году собирались за 250 тысяч рублей закупить тираж сочинения петербургского православного историка Юрия Михайлова «Нравственный образ истории». В нем, в частности, рассказывается о том, какие этносы принадлежат к «белой расе», как масоны оболгали монархию и почему русский народ – народ-богоносец. Но после публикации «Фонтанки» и общественной дискуссии, которая разгорелась вокруг этой закупки, чиновники передумали.