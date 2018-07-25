Бывший первый замглавы МЧС задержан в Подмосковье по делу о хищениях при закупках

В Подмосковье задержан 62-летний генерал-полковник Сергей Шляков, занимавший должность первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций. Его проверяют на причастность к хищениям бюджетных средств при закупке товаров и услуг для МЧС.

О задержании Шлякова 25 июля в поселке Медвежьи Озера Щелковского района со ссылкой на свои источники сообщает «Новая газета». По информации издания, уголовное дело возбуждено по статье 159 УК «Мошенничество». В доме Шлякова прошел обыск.

Генерал-полковник работал первым замом Владимира Пучкова с 2012 по 2015 год. Его уволили из МЧС указом президента из-за достижения предельного, 60-летнего, возраста пребывания на государственной гражданской службе.

В период службы Шлякова Счетная палата обратила внимание на необоснованные миллиардные траты МЧС, в том числе кратно завышенные авансы исполнителям госконтрактов. Подозрительная экономика привела к просроченной дебиторской задолженности в 1,6 млрд рублей.

Последствия проверки Счетной палаты отразились в уголовном деле, возбужденном следственной службой ФСБ в 2017 году за закупки в 2015-м беспилотников по многократно завышенным ценам.

В последней своей декларации, по итогам 2014 года, Сергей Шляков указал доход 12,4 млн рублей, три земельных участка, жилой дом, две квартиры и двухсотметровую дачу.

Шляков родился в октябре 1955 года, ликвидатор аварии в Чернобыле. В 1995-м руководил поисковыми работами во Вьетнаме после катастрофы «Русских витязей», с 2009-го до назначения заместителем министра возглавлял Академию гражданской защиты МЧС.