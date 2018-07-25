Из пруда в Полюстровском парке не выплыл 27-й за лето купальщик

В Полюстровском парке работали медики и водолазы вечером 25 июля. Женщину после купания увезли в больницу, тело мужчины — в морг.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, тело купальщика достали из центрального пруда в парке. Личность погибшего установят правоохранительные органы. Оттуда же врачи увезли в больницу женщину, спасти ее из воды успели прохожие до прибытия спасателей.

Напомним, за лето в городских водоемах утонули 26 человек, без учета происшествия в Полюстровском парке. Не всех в воду толкнула жара — в Неве молодой человек погиб, спасая дамскую сумочку, из Дудергофского канала шестнадцатилетний школьник спас девушку, но сам выплыть не смог.