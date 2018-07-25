Бывший федеральный инспектор Миненко стал председателем Горизбиркома
Бывший федеральный инспектор Виктор Миненко выбран председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии. За него проголосовали 12 членов комиссии, один против.
Как сообщает 25 июля корреспондент «Фонтанки», голосование проходило тайно и под надзором Центральной избирательной комиссии по видеосвязи.
Ранее семеро членов Горизбиркома, лояльных спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обратились к Элле Памфиловой с просьбой провести с ними консультации по поводу избрания председателя. Однако глава ЦИК жестко раскритиковала обратившихся. Утром на заседании ЦИК она заявила, что Горизбирком не контролирует ситуацию в Петербурге.
Ранее «Фонтанка» писала, что кандидатуру Миненко предложили в полпредстве. Согласований с городским парламентом, которому подконтрольна часть Горизбиркома, не проводили.
Справка:
Ныне сотрудник полпредства, федеральный инспектор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. Окончил Военный институт физической культуры, Академию имени Г. В. Плеханова (финансовое и банковское дело); Московский университет МВД РФ (юрист). В 1975-1978 годах учился в Запорожском гидроэнергетическом техникуме. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ. С февраля 2005 года трудился в должности заместителя начальника отдела, заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ, помощника министра юстиции РФ. В 2010-м вернулся инспектором в Уральский федеральный округ, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ.
Миненко имеет звание полковника, состоял в сборной СССР по легкой атлетике.