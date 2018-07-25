Бывший федеральный инспектор Миненко стал председателем Горизбиркома

Бывший федеральный инспектор Виктор Миненко выбран председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии. За него проголосовали 12 членов комиссии, один против.

Как сообщает 25 июля корреспондент «Фонтанки», голосование проходило тайно и под надзором Центральной избирательной комиссии по видеосвязи.

Ранее семеро членов Горизбиркома, лояльных спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обратились к Элле Памфиловой с просьбой провести с ними консультации по поводу избрания председателя. Однако глава ЦИК жестко раскритиковала обратившихся. Утром на заседании ЦИК она заявила, что Горизбирком не контролирует ситуацию в Петербурге.

Ранее «Фонтанка» писала, что кандидатуру Миненко предложили в полпредстве. Согласований с городским парламентом, которому подконтрольна часть Горизбиркома, не проводили.