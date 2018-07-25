ФИФА показала самый красивый гол чемпионата мира по футболу в России

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол чемпионата мира в России. Им стал мяч, забитый защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром в ворота аргентинской команды в 1/8 финала при счете 1:2.

Победителя определили сами болельщики голосованием на официальном сайте ФИФА. Всего было 18 голов-претендентов, в том числе два гола полузащитника сборной России Дениса Черышева (в ворота сборных Саудовской Аравии и Хорватии) и мяч, который Артем Дзюба забил в ворота сборной Египта.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Чемпионом стала сборная Франции. Второе место заняла Хорватия. Бронзовые медали выиграла Бельгия. Россия впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.

Ранее ФИФА назвала символическую сборную ЧМ-2018. Удивительно, но в ней не нашлось места ни нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, ни даже Артему Дзюбе.