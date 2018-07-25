Чемпионат мира по футболу 2018
ФИФА показала самый красивый гол чемпионата мира по футболу в России
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол чемпионата мира в России. Им стал мяч, забитый защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром в ворота аргентинской команды в 1/8 финала при счете 1:2.
🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 25 июля 2018 г.
Победителя определили сами болельщики голосованием на официальном сайте ФИФА. Всего было 18 голов-претендентов, в том числе два гола полузащитника сборной России Дениса Черышева (в ворота сборных Саудовской Аравии и Хорватии) и мяч, который Артем Дзюба забил в ворота сборной Египта.
Напомним, чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Чемпионом стала сборная Франции. Второе место заняла Хорватия. Бронзовые медали выиграла Бельгия. Россия впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.
Ранее ФИФА назвала символическую сборную ЧМ-2018. Удивительно, но в ней не нашлось места ни нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, ни даже Артему Дзюбе.