ФИФА показала самый красивый гол чемпионата мира по футболу в России

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол чемпионата мира в России. Им стал мяч, забитый защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром в ворота аргентинской команды в 1/8 финала при счете 1:2.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI