Учёного из ЦНИИмаша официально обвинили в госизмене. Защиту к нему не пустили

Следствие предъявило обвинение в государственной измене сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву. Выбранным адвокатам предпочли государственного защитника.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат «Команды 29» Иван Павлов, 25 июля следственные действия в отношении Кудрявцева прошли под присмотром государственного адвоката, хотя присутствовать во время допроса и обвинения должны были новые защитники.

«Следственные действия прошли без нас, с участием адвоката по назначению. Почему адвокат повёл себя таким образом, мы не знаем. Уже попросили разобраться с этим адвокатскую палату Москвы», – рассказал Павлов.

74-летнего научного сотрудника головного института «Роскосмоса» Кудрявцева взяли под стражу 19 июля. Следствие полагает, что пять лет назад через него в одну из стран НАТО ушли российские разработки гиперзвукового оружия. Арест прошёл без лишнего шума, в «Лефортово» Кудрявцева нашли общественники. После подозрений в утечке секретных данных обыски прошли в ЦНИИмаше в Королёве и в офисе руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве. В «Роскосмосе» начали внутреннее расследование и заявили, что подвергнут проверкам всех руководителей предприятий космической отрасли.