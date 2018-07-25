Корпус №2 ЖК «Полис на Неве» возведен под крышу

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает возведение жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.

В настоящее время в корпусе №2 строительно-монтажные работы выполняются на уровне 21 этажа. Работы по кирпичной кладке – на уровне 15 этажа. Установка оконных конструкций и проводка инженерных коммуникаций осуществляется на уровне 12 этажа.

В корпусе №1 монолитные работы ведутся на уровне 11 этажа. Кирпичная кладка осуществляется на уровне 6 этажа, работы по проводке инженерных коммуникаций – на уровне 2 этажа.

ЖК «Полис на Неве» возводится на Октябрьской набережной, 44. Проект редевелопмента включает два корпуса переменной этажности (21-23 этажа) в неоклассическом стиле. Один из корпусов обращен к Неве, за счет чего из его окон открываются виды на акваторию реки и исторический центр Петербурга. В ЖК представлены студии, 1, 2-комнатные квартиры, а также квартиры формата «евро».

Компания планирует завершить строительство ЖК «Полис на Неве» в 4 квартале 2020 года.

Следить за изменениями на строительной площадке вы можете на сайте компании в разделе «Ход строительства».

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/