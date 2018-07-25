«Зенит» продолжает избавляться от «лишних игроков». Из клуба уходит нападающий Джорджевич

Футбольный клуб «Зенит» продолжает избавляться от лишних игроков. Как сообщает 25 июля «Спорт-Экспресс», команду покидает 24-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич.

По словам агента футболиста Игора Глушевича, это уже решенный вопрос. Один из вариантов продолжения карьеры – «Ньюкасл» (Англия).

Джорджевич играет в «Зените» с 2012 года. За шесть лет в Петербурге он сыграл за петербургский клуб всего в 18 матчах чемпионата России, в которых забил один гол. Весь прошлый сезон Лука отыграл в тульском «Арсенале» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что команду покинет защитник Иван Новосельцев, а также ряд других футболистов.