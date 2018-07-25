Бывшего сенатора от Новгорода задержали в Италии по делу о получении взятки в особо крупном размере

Бывшего члена Совета Федерации от Новгорода Дмитрия Кривицкого задержали в Италии по запросу России, сообщает 25 июля агентство ANSA со ссылкой на его адвоката Мауро Анетрини. Ранее россиянин был объявлен в международный розыск по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Кривицкий был задержан на севере Италии в городе Кортина Д'Ампеццо. Первое слушание по его делу пройдет 26 июля в Венеции.

«Он регулярно ездил в Италию, где, как он считал, был в безопасности от политического преследования, с которым он сталкивался, так как в качестве члена парламента голосовал против военных операций в Украине, считая их незаконными и абсолютно необоснованными», – заявил адвокат Кривицкого. Отметим, на заседании Совета Федерации 1 марта 2014 года, на котором обсуждался ввод войск в Крым, Кривицкий отсутствовал.

В марте 2017 года Дмитрия Кривицкого заочно арестовал Новгородский районный суд. По версии следствия, сенатор получал взятки через посредника за лоббирование интересов лиц, входивших в организованную преступную группу, созданную бывшим заместителем губернатора Новгородской области Шалмуевым.Тогда же экс-сенатора объявили в международный розыск.