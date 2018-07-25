Флаги для будущей президентской кампании Трампа могут не пересечь китайскую границу из-за пошлин, которые вводит сам Трамп

Завод в Китае, на котором помощники американского президента уже заказали флаги для следующей предвыборной кампании Дональда Трампа, может отказаться от поставки из-за вводимых Вашингтоном пошлин.

Об этом 25 июля сообщает Reuters со ссылкой на руководство завода Jiahao Flag Co Ltd в провинции Аньхой. По словам управляющей Яо Юаньюань, новые флаги с лозунгом «Keep America great!» («Сохраним Америку великой!») уже сшиты и ожидают отправки. Менеджер уверена, что заказ сделан заранее из-за обещания президента распространить повышение пошлин на весь импорт из Китая. Флаг на этом предприятии стоит один доллар, и команда Трампа, уверена Юаньюань, не смогла устоять перед такой низкой ценой. Однако если пошлины действительно будут введены и американское руководство «продолжит соглашаться с теми, кто против Китая», то новые заказы завод принимать не будет.

Партия флагов для предыдущей кампании с лозунгом «Make America Great Again!» («Сделаем Америку снова великой!») также была изготовлена на заводе Jiahao Flag Co Ltd.

Напомним, ранее США ввели пошлины на товары из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов, в КНР ответили симметричными мерами. Тогда администрация Трампа подготовила список товаров еще на 200 миллиардов, а сам президент заявил, что готов дойти до суммы в половину триллиона. Следующие президентские выборы пройдут в США в 2020 году.