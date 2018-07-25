Такого, как Путин. Александр Бастрыкин рассказал о своем 70-процентном рейтинге доверия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что деятельность его ведомства поддерживают 70 процентов населения. Он ссылается на нигде не публиковавшийся соцопрос.

«Более 70 % опрошенных считают, что Следственный комитет России справляется с поставленными задачами. Граждане нас поддерживают, а это самая объективная оценка», – сказал Бастрыкин «Известиям» 25 июля.

Председатель СКР в интервью оперировал данными «независимого социологического опроса», проведенного СПбГУ.

Отчет никогда не публиковался в открытом доступе. В «Центре социологических и интернет-исследований» университета (ЦСИИ) «Фонтанке» подтвердили, что опрос действительно проводился в конце 2017 года или начале этого, но его результаты были направлены заказчику, Следственному комитету, напрямую. В пресс-службе СПбГУ на звонки «Фонтанки» не ответили.

Рейтинг доверия, названный Бастрыкиным, равняется показателю Владимира Путина времен крымской весны 2014 года. Тогда президента тоже поддерживали 70 процентов населения. Впоследствии уровень доверия снижался и после выборов-2018 достиг отметки 48,4 %, сообщал ВЦИОМ.

В том же интервью Александр Бастрыкин, ссылаясь также на опрос СПбГУ, заявил: «40 процентов респондентов считают, что именно с задачей противодействия коррупции СК России справляется наиболее эффективно».

Подтвердить эти данные тоже не представляется возможным. В открытом доступе находится другой соцопрос, опубликованный в январе 2018 года тем же университетским ЦСИИ по собственной инициативе на тему «Проблема коррупции в массовом сознании россиян». Респондентам предлагалось выбрать структуры и организации, чья деятельность по борьбе с коррупцией наиболее эффективна. В тройку лидеров включены СМИ (26 %), прокуратура (24,2 %) и ФСБ (24 %). В телефонном опросе участвовали 1100 респондентов.

Председатель СКР и ректор СПбГУ Николай Кропачев подписали соглашение о сотрудничестве в сентябре 2017 года. На сайте вуза сообщалось, что организации будут проводить совместные исследования. Видимо, в рамках этого сотрудничества весной 2018-го Александр Бастрыкин выступил перед студентами с лекцией, в которой заявил, что сын Олега Дерипаски поддерживает Навального, а его, Бастрыкина, кумиром является покойный директор ФБР Эдгар Гувер.