В Петербурге не выдерживают трубы: на севере плывут машины, юго-запад топит «селевой поток»

Теплосети в Кировском и Выборгском районах Петербурга не прошли испытаний на прочность 25 июля. На движение резко поднявшийся уровень воды не повлиял.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в начале четвёртого вечера «заплыв» устраивали на перекрёстке улицы Симонова и проспекта Просвещения. Досталось и тротуарам, но основной объем воды вытек на проезжую часть. Течь дал подземный трубопровод метрового диаметра, уточнили в ГУП «ТЭК». Ремонтная бригада осушает коммунальный водоём.

Практически одновременно лопнула труба в другом конце города, где гидравлические испытания проводит компания «Теплосеть Санкт-Петербурга». Мутная вода затопила проезд во дворе на улице Козлова, затекла под припаркованные автомобили. «Вёдрами вычерпывать», – посоветовали жители. В самой компании «Фонтанке» сообщили, что от наводнения возле дома № 27 практически избавились.

Гидравлические испытания в среду кроме Выборгского и Кировского проводят также и в Красносельском районе. Температура воды на это время понижена до 40 градусов, но теплоэнергетики просят держаться от разливов на расстоянии. На наличие горячей воды прорывы не повлияли – её жителям и так отключили на две недели.