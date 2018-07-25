Успей стать участником водного карнавала «Фонтанка-SUP»

Уже 12 августа город захватит яркий водный карнавал. Супергерои всех времен и народов, объединившись под лозунгом "В Питере - плыть!", пройдут на сапах по рекам и каналам Петербурга. Присоединяйтесь!

"Фонтанка.ру"

Организаторы ежегодного международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP – 2018» сообщают, что за первую неделю после объявления даты мероприятия уже зарегистрировались 150 человек. В планах вывести на воду больше 500 любителей сапсёрфинга.

Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти на http://fontankasup.ru/reg и заполнить форму (это займёт не больше минуты).

Обратите внимание, регистрация будет открыта только до 10 августа.

Подробную инструкцию для участников фестиваля «Фонтанка-SUP», тайминг и маршрут вы найдете, пройдя по ЭТОЙ ссылке и на официальном сайте фестиваля http://fontankasup.ru

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»

Инновационный партнер фестиваля – «Газпром нефть»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Стратегический партнер – Группа «Эталон»

Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open