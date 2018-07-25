Минтруд предложил наказывать работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией. Вплоть до уголовной ответственности

Минтруд разработал план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Проект документа будет рассмотрен 27 июля комиссией из представителей правительства, работодателей и профсоюзов, сообщает 25 июля РБК.

В качестве одного из способов борьбы с предпенсионной безработицей Минтруд предлагает усилить ответственность вплоть до уголовной для работодателей, которые решат уволить своих возрастных сотрудников.

Также министерство разработает проект закона, по которому работодатель будет обязан сообщать в службы занятости об увольнении «предпенсионера» вне зависимости от того, чье это решение – начальства или работника. С октября 2018 года будут запущены программы содействия занятости.

Что касается пособия по безработице, то его увеличат. С 2009 года размер выплат не менялся и в 2018-м выглядит просто смешным – безработные граждане могут получить всего лишь от 850 до 4900 рублей в месяц. И это при прожиточном минимуме в 11 163 руб. На сколько будет увеличено пособие, пока не сообщается.

Кроме того, Минтруд обяжет работодателей оплачивать ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионного возраста.

Официально о пенсионной реформе россиян уведомили 14 июня. Кабинет министров предлагает поэтапно, с 2019 года, повышать возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициатива вызвала волну негодования среди россиян, во многих городах страны прошли пикеты и митинги. Более двух миллионов пользователей соцсетей подписали петицию против пенсионной реформы, но это не помогло. 19 июля законопроект приняли в первом чтении. В сентябре депутаты будут рассматривать собранные поправки.