Квитанции за антитеррор: Минстрой хочет обязать россиян платить за безопасность

К оплате коммунальных услуг и капремонта вскоре могут прибавить плату за антитеррористическую безопасность многоквартирных домов. Автор идеи — новое руководство Минстроя.

архив "Фонтанка.ру"

В ведомстве полагают, что раз в России так хорошо защищены вокзалы, аэропорты, торговые комплексы, школы и т. д., то самое время достичь такого же уровня безопасности и в квартирах. Сейчас, по мнению министерства, россияне у себя дома защищены недостаточно. Но платить за свою повышенную безопасность граждане будут сами. Бюджет на это средств не предусматривает. Текст законопроекта пока что вывешен для публичного обсуждения и может быть откорректирован. Если он обретет статус закона, избежать новых платежей не получится: требования об антитеррористической защищенности жилья будут обязательными.

Все городские жилые дома предлагается разделить на три категории. Делить следует, исходя из четырех критериев, в том числе – степени потенциальной опасности теракта и масштабов его возможных последствий. Потенциальную опасность в Минстрое предлагают оценивать исходя из числа терактов, которые были совершены или предотвращены на территории муниципального образования. Данные будут брать из государственной статистики. А возможные последствия оценят на основании прогнозов о числе жертв и раненых и потенциальном экономическом ущербе.

Как посчитают убитых

Чтобы спрогнозировать, сколько людей погибнет или пострадает и какие будут разрушения, Минстрой придумал две формулы расчета. Первая — для будущих жертв и раненых: их предлагается считать по числу квартир и машино-мест. Число квартир умножается на два (видимо, по среднему числу жителей в одной квартире). Число нежилых помещений умножается на десять — почему, можно только предполагать. Сюда же плюсуется количество машино-мест в доме.

С разрушениями арифметика еще проще — вся площадь помещений в доме умножается на среднюю стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Выходит цена ущерба в рублях. Но умножать будут не на рыночную среднюю стоимость, а на тот минимум цены квадратного метра, который утвержден органами власти. Исходя из этого минимума закупаются, например, квартиры для очередников и льготников. Как правило, это самое дешевое жилье на рынке. Так, в Петербурге в 2018 году Смольный купит квартиры для льготников по цене 69 529 за метр.

Разворошить муравейники

К уже названным двум критериям плюсуется еще состав жилой зоны (этажность) и собственно то самое прогнозируемое по формуле число возможных погибших и раненых. Далее закон подробно описывает состав домов по каждой из трех категорий. К первой, самой опасной, относятся дома на территории муниципальных образований (МО), где за последние три года было совершено или предотвращено четыре или более теракта. Для второй категории, где поспокойнее, будут считаться два или три теракта за три года. Но закон почему-то предусматривает и другой «расчетный срок» – 12 месяцев. В ту же первую категорию попадает жилье в таких МО, где за последние 12 месяцев совершено либо предотвращено два теракта. А во вторую — там, где за 12 месяцев был всего один теракт.

Кроме того, в первую категорию автоматически попадают все дома этажностью от 10 и выше, то есть большая часть всех новостроек типа «муравейник». Для второй категории достаточно высоты от трех до десяти этажей. Туда же, в первую категорию, отнесут все дома, где прогноз по погибшим и раненым составит тысячу и более человек. Для второй, соответственно, достаточно от 500 до 1000 жертв и пострадавших. И туда же, в самую опасную категорию, запишут дома, где экономический ущерб может перевалить за миллиард рублей. Для второй хватит от полумиллиарда до миллиарда.

В третьей категории, самой безопасной, окажется все остальное жилье, не попавшее в первые две ни по одному критерию.

Паспорт безопасности

Документ Минстроя отдельно отмечает, что если хотя бы одно из требований конкретной категории соблюдено, то это уже автоматически «маркирует» дом. То есть терактов у вас, может быть, никогда и не было. Ни в городе, ни в районе. Но если вы живете в доме выше 10 этажей, то ваше жилье — в первой категории опасности. А соответственно, и тратить на защиту вам придется больше, чем соседу в старой двухэтажке.

Чтобы рассортировать дома по категориям, а позже — следить за выполнением требований «антитеррористической защищенности», собирается комиссия. Вернее, Комиссия, с заглавной буквы. В этот орган должны войти представители Росгвардии, ФСБ, МЧС, а также люди из Госжилинспекции, управляющей компании либо ТСЖ или жилищного кооператива (в зависимости от формы управления домом). Представительный орган должен обследовать дом на предмет слабых мест в конструктиве, проверить, как он эксплуатируется и охраняется, присвоить зданию категорию и решить, что же жителям необходимо сделать для полной гарантии от террористов.

Дальше составляется паспорт безопасности жилого дома. Он отдельно согласовывается с главами территориальных органов ФСБ и Росгвардии. Копии всех паспортов хранятся в местном ФСБ. Но и это еще не все — паспорта должны «актуализироваться». Всего лишь один раз в пять лет. Или чаще. Например, если меняется состав жилой зоны — то есть рядом выросли несколько многоэтажных зданий. Или если изменилась «степень потенциальной опасности», прогнозы по убитым и возможному ущербу. Или, наконец, если Российская Федерация установит какие-то новые требования к антитеррористической безопасности. Кроме того, Комиссия обязывается проводить проверки — раз в один, два или три года, в зависимости от категории дома.

Кто за все заплатит

Затем от слов и бумаг переходят к действиям. Каждой категории присвоят «перечень мероприятий» по безопасности: обязательный список того, чем должно быть обеспечено здание. Оснастить дом всем необходимым нужно будет не позже, чем через год после утверждения паспорта безопасности. Так, для первой категории обязательным станет наличие систем контроля и управления доступом, охранная и тревожная сигнализация, охранное освещение, регулярные осмотры дома и прилегающих к нему автостоянок. Для второй категории достаточно только осмотров.

Платить за все жители будут сами. «Порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности... утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании», – гласит документ.

А вот руководители управляющих компаний или ТСЖ могут заплатить не только деньгами, но и реальной ответственностью — в том случае, если возникнет опасность реального теракта. Законопроект предусматривает, что именно они должны будут отвечать за эвакуацию людей, за перекрытие доступа в дом и за все взаимодействие с правоохранителями.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»