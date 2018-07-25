Еще больше санкций: как сенаторы защитили Капитолий от Путина

Американские сенаторы пригрозили, что если нога Путина ступит на Капитолийский холм, Трампу придется подписать сразу два закона об антироссийских санкциях. В Белом доме визит российского лидера отложили минимум до 2019 года, а сенаторов утешили «Крымской декларацией». Теперь осталось только спустить санкционные законы на тормозах.

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Американские сенаторы активизировались на предмет новых, особенно жутких санкций в отношении России. Республиканцы объединились с демократами, и все вместе давят на президента. У них свой интерес: показать козью морду Трампу, который не защитил честь страны в Хельсинки, и понравиться избирателям перед выборами в Сенат 6 ноября. Однако есть нюанс: если стукнуть Россию по-настоящему, а не на словах, больно будет американским энергетикам. «Фонтанка» изучила, как зарубежные СМИ реагируют на шум, производимый в конгрессе.

Саммит в Хельсинки прошел, но его пепел продолжает стучать в сердца американских политиков. Они уже назвали 16 июля самым черным днем в истории нации — и оба участника этого действа должны быть наказаны. Трамп — всенародным презрением, Путин — традиционно, санкциями.

Дошло даже до того, что республиканцы объединились с демократами, чтобы уязвить президента. Новый двухпартийный законопроект должен ударить по российскому госдолгу, а также энергетическому и финансовому секторам. Штука в том, что законопроект не совсем новый. Еще с января в столах сенаторов пылятся два санкционных закона, которые даже не были внесены на обсуждение. Там тоже было про госдолг России. Тогда минфин США популярно объяснил политикам, что если этот госдолг тронуть, содрогнутся зарубежные рынки, которые к России вроде бы отношения не имеют. Тогда документы убрали от греха подальше. Не вспомнили про них даже после провального с точки зрения американского истеблишмента выступления Трампа на саммите в Хельсинки. Но последней каплей стало заявление президента США, что он ждет Путина в гости в Вашингтон этой осенью. Думать стало некогда — надо было срочно трясти.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес зашли через Твиттер. Они пообещали законопроект, который ущемит российский энергетический рынок, российских олигархов и российский суверенный долг. Заодно должно перепасть и российским хакерам, которые слишком много себе позволяют. Ну и прошлогодний санкционный закон CAATSA должен, наконец, заработать в полную мощь.

Похожий законопроект сделали сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен. Правда, как считает американский Forbes, свежие антироссийские санкции точно не коснутся «Северного потока – 2» – и вообще больше похожи на сотрясание воздуха.

Издание пишет, что нынешние разговоры про санкции — это «реанимация» двух законопроектов, порожденных в Палате представителей и Сенате еще в январе. Их вытащили на свет, потому что надо было отреагировать на саммит в Хельсинки, после того, как Трамп не заявил во всеуслышание, что это русские взломали электронную почту Демократической партии. Forbes называет оба законопроекта скорее избыточными. Они не слишком отличаются от закона о санкциях, который Трамп подписал на первом году президентства: по-прежнему дают окончательное право ограничивать действия министерства финансов исполнительной власти (то есть Трампу).

Однако законопроект о санкциях в Сенате, автором которого является демократ Крис Ван Холлен, и законопроект в Палате представителей авторства члена Республиканской партии Илеаны Рос-Лехтинен таят в себе новые опасности для самих граждан США. Например, эти документы запрещают американцам владеть российскими облигациями. Это должно ударить по активам российских энергетических компаний в США и сделать американские разведывательные управления последней инстанцией в вопросе, вмешивалась Россия в американские выборы или нет. Если директор Национальной разведки сочтет, что Россия вмешивалась, закон о санкциях вступит в силу. Название этого законопроекта можно перевести так: «Акт защиты выборов путем установления красных линий – 2018» (или просто – DETER Act).

Оба законопроекта находились в глубокой спячке с января 2018-го. Но если бы Трамп настоял на визите Путина в Вашингтоне осенью, то документы легли бы на его стол для подписи чуть ли не в день встречи. И, как и в августе 2017 года, Трамп был бы вынужден либо подписать их, либо выглядеть марионеткой Путина. А в это и так верит едва ли не каждый избиратель, сочувствующий демократам.

Так что никого особенно не удивило, что вечером 25 июля президент Трамп в очередной раз «переобулся на ходу»: в его штабе заявили, что он встретится с Путиным не осенью, а после завершения «охоты на ведьм», которую ведет спецпрокурор Роберт Мюллер — главный расследователь «российского следа» в американских выборах. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон попытался успокоить сенаторов еще больше, сообщив, что если Путина и ждать, то не раньше 2019 года.

Обитателям конгресса это на руку — они и так в довольно сложном положении. С одной стороны, им надо создать как можно больше шума. С другой — не довести дело до голосования.

The Washington Post и вовсе пишет, что конгресс тихой сапой смягчит санкции против России на фоне громких требований ужесточить меры.

Американские законотворцы, по мнению издания, прогнулись под давлением администрации Трампа и составили угодный президенту законопроект о расходах на оборону. И теперь в США идет два параллельных процесса. С одной стороны, движение в сторону смягчения санкций. С другой, в Сенате две партии с растущим рвением сочиняют новые законы об их ужесточении.

В ходе торга по ежегодному законопроекту о расходах на оборону парламентарии Палаты представителей и Сената согласились дать президенту право снять санкции с ряда субъектов, которые все еще ведут бизнес с Россией, не согласовывая это предварительно с конгрессом.

Имеются в виду страны, такие как Индия, которые исторически сильно зависят от российской оборонной промышленности. Смягчение санкций, по мысли министра обороны Джима Мэттиса, должно было подтолкнуть эти страны в объятия США.

Сенатор-республиканец от Теннесси Боб Коркер, соавтор первого закона о санкциях, называл эту инициативу необходимой, чтобы «отучить» потенциальных союзников от дружбы с Россией и «приучить» к продукции, выпущенной в США. Но демократы в лице сенатора Роберта Менендеза считают, что это — скользкая дорожка, которая приведет к тому, что конгресс утратит право голоса по поводу продажи оружия в любую из «санкционных» стран.

Республиканцы пошли против президента (что им в общем-то не свойственно) по нескольким фронтам, в том числе по темам России и торговли. Законодатели Великой старой партии, как называют республиканцев в Америке, даже жестко раскритиковали план администрации президента выделить 12 миллиардов долларов на вспомоществование фермерам, пострадавшим от развязанной Трампом торговой войны.

Но главная тема в противостоянии исполнительной и законодательной властей — все-таки антироссийские санкции.

«Пусть русские перестанут тереться вокруг наших выборов, – цитирует Bloomberg Митча Макконнелла. – Они это уже делали. Вот пусть даже не думают сделать это снова».

Сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм и вовсе, по мнению издания, своим твиттер-законотворчеством спровоцировали падение рубля. Какие катастрофы случатся, если законопроект принять, как положено, даже думать страшно.

Но вся эта буря и натиск разбиваются об уклончивую позицию республиканских лидеров в конгрессе. Они не уверены, что обсуждение санкций впишется в плотный график парламентариев. Тем более что в конце недели конгресс уходит на месячный перерыв. Тот же Коркер заявил, что, хотя день саммита в Хельсинки и был черным днем для американской нации, это не повод горячиться и голосовать за законопроекты сразу после неприятных новостей.

Шарахаться от Трампа, как от прокаженного, сенаторов заставляют предстоящие выборы. Опрос, проведенный Квиннипэкским университетом 24 июля, показал, что рейтинг одобрения работы Трампа составляет всего 38 процентов. Причем президента одобряют 82 процента республиканцев, 7 процентов демократов и — возможно, самая неприятная для республиканцев новость перед ноябрьскими выборами в конгресс, — только 32 процента беспартийных американцев. Поэтому перед выборами рядом с токсичным лидером нации лучше даже не стоять, не то что поддерживать.

Но довести санкционные законопроекты до голосования, как пишет Reuters, по-настоящему мешают лоббисты от нефтедобывающей и газовой отрасли.

Например, ведущая американская энергетическая компания Exxon Mobil — одна из многих, кто последовательно против санкций в отношении России. Энергетики считают, что санкции наказывают американские же компании, в то время как их зарубежные конкуренты, не скованные антироссийскими ограничениями, такие как Royal Dutch Shell и BP, продолжают работать с крупнейшим в мире производителем нефти — и захватывать рынки.

Так что, продолжая громко шуметь, конгрессмены и сенаторы США спускают новые санкции против России на тормозах.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»