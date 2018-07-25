18 новых станций: в Смольном рассказали о ближайших планах по строительству подземки, но кто построит – пока неясно

Смольный сформулировал четкий план на ближайшие 8 лет по метростроению в цифрах: построить нужно еще 40 км метро и 18 новых станций. При этом в правительстве, кажется, нет столь же четкого представления, кто и как будет строить петербургский метрополитен в ближайшую восьмилетку.

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

Чиновники обсуждают варианты: сделать ставку на «Метрострой», усилив контроль, или позвать для строительства иноземцев. Решающее слово губернатора Петербурга Георгия Полтавченко пока не прозвучало – запланированное на середину июля совещание перенеслось на неопределенный срок из-за летних отпусков.

Согласно действующему плану развития петербургской подземки длина линий метрополитена в Петербурге увеличится со 113,6 км до 155,5 км к 2027 году. Прирост составит 37%. Число станций вырастет с 67 до 85, а метродепо – с 5 до 7. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ).

По подсчетам специалистов только на строительно-монтажные работы до 2027 года будет потрачено 170,1 млрд рублей. Между тем, однозначного решения как именно строить подземку пока нет, потому что в Смольном есть блок чиновников, возглавляемых вице-губернатором Игорем Албиным, которые недовольны работой «Метростроя». Он уже больше года критикует компанию, публично заявляя о том, что нужно отказаться от её монополии.

В настоящее время КРТИ организована работа по планированию и реализации проектирования строительства следующих перспективных объектов: Красносельско-Калининской линии на участке «Казаковская» – «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское»; Невско-Василеостровской линии на участке «Беговая» – «Зоопарк»; Фрунзенско- Приморской линии на участке «Комендантский проспект» – «Шуваловский проспект»; Лахтинско-Правобережной линии на участке «Спасская» – «Морской Фасад». Вестибюль № 1 станции «Театральная»; строительство вторых вестибюлей станций «Балтийская» и «Василеостровская».

2018: Фрунзенский радиус: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»



2019: Открытие участка Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института», но без «Театральной»



2019- 2025: Невско-Василеостровская линия от «Беговой» до «Планерной» с промежуточной станцией «Туристская», Открытия: «Театральная», «Шкиперская», «Морской Фасад», «Новокрестовская-2» на Правобережной линии.



Красносельско-калининская линия:«Юго-западная», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Обводный Канал-2»



Правобережная линия от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» и ввод электродепо «Правобережное»



Фрунзенско-Приморская линия от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».

Сейчас в Смольном рассматривают два основных варианта: увеличение производственных мощностей «Метростроя» и поиск альтернативы в регионах или даже за пределами России. А все потому, что последние цифры отнюдь не в пользу городского строителя подземки: компания за год осваивает 19 из 30 млрд рублей, выделяемых на строительство петербургской подземки. А у Смольного и вовсе есть планы увеличить финансирование в этом направлении до 50 млрд рублей в год. При этом стоит отметить, что несмотря на проблемы с освоением средств, свое обещание – сдать «Беговую» и «Новокрестовскую» до ЧМ-2018 – «Метрострой» выполнил. Однако с новыми дедлайнами компания может и не справиться.

Как рассказали в КРТИ, есть небольшое отставание от графика на Фрунзенском радиусе – станциях «Проспект славы», «Дунайский проспект», «Шушары». Срок завершения работ по контракту истекает 20.12.2018, но на объекте наблюдается небольшое отставание от графика в части выноса инженерных сетей при производстве пешеходных подземных переходов станций «Проспект Славы» и «Дунайский проспект». Власти собираются выделить «Метрострою» 1,9 млрд рублей аванса, а также рекомендуют увеличить численность рабочих – их количество не должно быть менее 1000 человек.

При этом стоит отметить, что изначально Главгосэкспертиза одобрила контракт на строительство Фрунзенского радиуса стоимостью 35 млрд рублей, но с компанией заключили контракт на почти на 10 млрд рублей меньше, то есть на годовой бюджет Костромы, например. В официальных заявлениях компания корректна, изредка позволяя себе укоряющие выпады в адрес Смольного, но, например, на страницах корпоративной газеты «Метростроитель» ярко критикует правительство. Июльский выпуск «Метростроителя» пестрит заголовками: «Дожить до аванса», «Южная. Стоим год», «Проспект Славы. Все могло бы блестеть и пахнуть» и т.д.

«Назначенцы меняются, ахнуть не успеешь. Все умели разговаривать «в нужном русле», правда, при этом бесследно испарялась суть. Конкретный производственный вопрос технично топится в бумажной каше: «Предоставьте бумагу!» Сколько за пять лет «бумаг» и «графиков» им «предоставили»? И что в сухом остатке?», – рассуждает на страницах «Метростроителя» главный инженер СМУ-17 Иван Стуров.

Но стенания компании в Смольном не воспринимают. Вернее, воспринимают, но на свой лад: теперь для ускорения документооборота и качества работ метро будет строиться по схеме проектного управления. Однако, как это будет работать на практике пока неясно. Например, заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» университета путей сообщения Александр Ледяев на радио рассуждал, что проектное управление если и поможет, то только с бумагами, потому что нормативная скорость щитовой проходки не зависит от менеджмента.

Кроме выбора новой схемы управления строительством и последовательной критики, городские власти, в лице все того же Албина, сделали еще один конкретный шаг. Весной он провел встречу с топ-менеджерами итало-турецкой компании ICA Construction, которая уже отметилась участием в строительстве нового аэропорта Пулково и Западного скоростного диаметра (ЗСД). На встрече разговор шел о строительстве Красносельско-калининской линии по договору концессии. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, сегодняшнее законодательство позволяет строить подземку по договору концессии.

«Технические и технологические возможности реализации конкретных проектов в данной сфере планирует рассмотреть профильный орган власти – КРТИ, при подготовке соответствующей концепции. Именно на основе данной концепции комитет по инвестициям будет разрабатывать конкурсную документацию для реализации инвестиционных проектов в сфере метро», – сообщили в ведомстве.

Впрочем, совсем недавно в интервью для газеты «Петербургский дневник» тот же Албин раскритиковал договор концессии как явление, объясняя свою нелюбовь к этой схеме тем, что в итоге финансовая нагрузка все равно ложится на бюджет, а отвечает за все государство. При этом собеседник «Фонтанки» в ICA Construction, говорит о том, что для компании гораздо предпочтительнее работа по схеме государственно-частного партнерства, а в привычном для властей статусе подрядчика один из лидеров мирового метростроения вряд ли будет рыть петербургские грунты. Впрочем, официально ICA Construction любезен со Смольным и с возможными конкурентами.

«За годы тесного сотрудничества мы развили взаимодружеские и теплые отношения с городом, поэтому, если данный проект нужен городу, мы, со своей стороны, разумеется, готовы помочь в его реализации. Что касается соперничества, то при строительстве как ЗСД, так и нового терминала аэропорта Пулково, нами было привлечено большое количество российских компаний, с которыми у нас установились теплые и дружеские взаимоотношения. Поэтому я не вижу смысла тратить силы на соперничество, объединившись – мы достигнем куда больших результатов, а город, и его жители получат развитую и качественную инфраструктуру, в которой они так нуждаются», – сообщил представитель ICA Construction.

По данным «Фонтанки» в «Метрострое» только посмеиваются над попытками Смольного припугнуть компании итало-турецким консорциумом: петербургская почва слишком специфичная для подавляющего большинства техника, а нужное оборудование есть только у «Метростроя». При этом, стоит отметить, что нельзя назвать удачным строительство объектов метро, где «Метрострой» не был задействован, например, депо «Южное». Контракт на возведение «Южного» был заключен с компанией «Трансстрой» летом 2014 года и был рассчитан до 20 января этого года. Однако в 2016-м стало известно о проблемах с авансированием, «Трансстрою» вменили некачественное выполнение работ, и контракт был расторгнут. Достраивать депо доверили «ЛенСпецСМУ», а сроки подорожавшего ввода передвинули сначала на май, а потом и на конец года.

Очевидно, что для реализации намеченных планов, что-то в отношениях «Метростроя» и города должно измениться. Буквально в первые дни лета на ровном месте у компании и властей возникло недопонимание по экономике проекта: компания утверждала, что город должен ей 10 млрд рублей, в то время как в комитете заявили о 3 млрд рублей. Как выяснила «Фонтанка», подрядчик просто говорил о 7 млрд рублей непогашенных авансовых платежей и руководствовался той логикой, что «раз не гасят, значит в любой момент могут забрать».

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"