Вандал уничтожил звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде, кирку он принес в гитарном чехле

Увековеченный в Голливуде за шоу «Кандидат» Дональд Трамп лишился своей звезды на Аллее славы. Фамилию президента с бульвара отковыряли киркой.

Как сообщает канал ABC, вандал пришел на аллею ночью 25 июля. Он разбил звезду и ушел, но через некоторое время сам сдался полиции. Его личность установлена. Кирку, по словам очевидцев, противник президентства Трампа принес в гитарном чехле. Забирать инструмент вандал не стал.

Это не первый случай, когда американцы в форме рабочих покушаются на звезду американского лидера. В первый раз ее разбили в 2016 году, но быстро восстановили. Позже вандалы «украсили» ее различными надписями, активисты собирали подписи под петицией с требованием убрать фамилию президента с Аллеи славы. Американка Макенна Гринвальд, которая отмыла звезду, подверглась нападкам в соцсетях.

Фамилия президента появилась в Голливуде в 2007 году после успеха шоу «Кандидат». В нем Трамп был исполнительным продюсером и ведущим, который отбирал кандидатов на должность топ-менеджера в одной из своих компаний.