18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +27
$ 63.08р
73.75р
19:16 25.07.2018
Расширенный поиск

Бизнес
25.07.2018 17:10
Печать

Цены пахнут керосином. Почему и на сколько подорожают авиабилеты

«Аэрофлот» и S7 увеличат топливные сборы для российских рейсов. Переложить подорожание керосина и ослабление рубля на пассажиров хотят и другие игроки, но их сдерживают финансовые возможности покупателей.

Цены пахнут керосином. Почему и на сколько подорожают авиабилеты

twitter.com/Pulkovo_LED/media

Чтобы слетать в отпуск этим летом, россиянам придется заплатить на 15% больше, чем в прошлом году, подсчитало агентство OneTwoTrip. Средняя стоимость внутреннего рейса в июне – августе выросла на 14%, до 15 700 рублей, а международного – на 24%, до 24 313 рублей. Увеличение топливных сборов приведет еще к большему подорожанию билетов. Россияне меньше путешествовать не станут, но пересядут на лоукостеры, считают эксперты.

Повышение топливных сборов «Аэрофлота» коснется только внутренних рейсов. Как следует из информации, опубликованной на сайте перевозчика, если сейчас тариф составляет 1865 рублей с одного билета, то с 26 июля — 2065 рублей. Размер сбора за перелеты в Европу, Азию и США останутся неизменными. В письме авиакомпании, разосланном агентствам по продаже билетов (есть в распоряжении «Фонтанки»), говорится, что тарифы для бизнес-класса вырастут на 400 рублей. Причем корректировка затронет не только  рейсы самого «Аэрофлота», но и его дочерних компаний, за исключением «Победы», которая не находится под коммерческим управлением перевозчика.

Получение письма «Аэрофлота» подтвердили сервисы по продаже билетов tutu.ru и OneTwoTrip. По их словам, тем, кто уже заплатил за полет, можно не волноваться — доплачивать ничего не придется. Но сейчас цены после 26 июля отображаются с учетом изменившихся сборов.

По словам участников рынка, корректировка цен связана с подорожанием авиационного топлива из-за роста акцизов. По данным Росавиации, за последний год цены на авиакеросин в российских аэропортах увеличились в среднем на 15% – до 49,5  тысячи рублей за тонну. В Пулково — на 37% до 34,4 тысячи рублей за тонну. О том, что перевозчики будут вынуждены перекладывать возросшие расходы на пассажиров, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта еще в мае предупредила вице-премьера Максима Акимова.

Как подорожают билеты

По оценке OneTwoTrip, средняя цена билета «Аэрофлота» в 2018 году составила 6500 рублей, по оценке tutu.ru – 7406 рублей. Таким образом, из-за изменения топливного сбора билеты подорожают всего на 2,5 – 3%. «Это не та сумма, которая способна изменить решение пассажира о поездке или выборе авиакомпании. К тому же у «Аэрофлота» лояльная аудитория, которая зачастую выбирает его и при наличии более доступной альтернативы», – комментируют в  OneTwoTrip. Сейчас, по оценке Росавиации, доля компании и её «дочек» на российском рынке авиаперевозок составляет 42%.

Но сборы повышают и другие игроки. Вслед за «Аэрофлотом» о росте тарифов на 200 рублей на внутренних рейсах сообщила S7. В начале лета авиакомпания Etihad Airways увеличила топливный сбор на 5 долларов (чуть больше 300 рублей по текущему курсу). О поэтапном повышении, начиная с 28 июня, сообщила Qatar Airways. 

Повышение сборов не исключает и Utair. По словам директора компании Павла Пермякова, которого цитирует «Коммерсантъ», во второй половине года стоимость билетов может вырасти на 2–4% по сравнению с тем же периодом 2017 года. 

Другие авиакомпании пока не рассылали подобных писем, говорят в tutu.ru и OneTwoTrip. Но перевозчики могут менять цены в автоматическом режиме и не направлять сервисам бронирования никаких уведомлений, отмечают продавцы билетов.

Подорожание топлива — не единственный фактор роста цен. Весной 2018 года их разогнало ослабление рубля, а летом — проведение чемпионата мира по футболу. По оценке tutu.ru, в первом полугодии 2018 года цены на рейсы из Санкт-Петербурга по России в эконом-классе выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, до 6 563 рублей, на международные маршруты — на 9%. Только в летние месяцы средняя стоимость перелета внутри России выросла на 14%, до 15 700 рублей, а международного – на 24%, до 24 313 рублей, подсчитали в OneTwoTrip.

Но заявленного повышения топливного сбора недостаточно, чтобы компенсировать возросшие издержки перевозчиков. «Это в большей степени пиар-акция с целью повлиять на правительство и сдержать рост цен на керосин», – считает независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко. По его словам, если компании реально начнут перекладывать на потребителя все свои издержки, билеты просто перестанут покупать. Более вероятно, что изменение топливного сбора будет даже скомпенсировано снижением базового тарифа. «Поскольку комиссию агентам платят именно с него, авиакомпании останутся в небольшом выигрыше, а потребитель разницы не ощутит», – считает он.

Мониторинг цен на сайте «Аэрофлота» подтвердил выводы эксперта. К примеру, билеты в Калининград и Москву из Петербурга 1 августа стоят столько же, сколько и 25 августа. При этом цена перелета в Париж увеличилась на 200 рублей, хотя зарубежных рейсов повышение топливных сборов не должно было коснуться.

Пересадка в лоукостеры

Россияне уже стремятся оптимизировать расходы на перелеты, чаще используя лоукостеры и выбирая безбагажные тарифы классических авиакомпаний. К примеру, география поездок пассажиров «Победы» стала шире ее маршрутной сети. «В дополнение к авиабилетам в некоторые города Европы клиенты приобретают железнодорожные билеты», – говорит руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. «Победа» не поднимает топливные сборы именно потому, что считает возможным компенсировать рост издержек за счет самого тарифа», – считает Андрей Крамаренко.

 

В аэропорту «Пулково» затруднились оценить влияние повышения топливных сборов на динамику пассажиропотока. «200 рублей — это усредненный показатель: для билета стоимостью 3000 рублей это может быть критично, для билета за 15 000 — нет. Все будет зависеть от того, каково будет подорожание относительно стоимости билета и как долго оно продлится», – прокомментировали в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы». Но в массовый уход потребителя в дискаунт-сегмент в «Пулково» не верят. «У «Победы» и «Аэрофлота»  разные аудитории», – говорят в компании.

Услугами воздушной гавани Северной столицы в январе – июне 2018 года воспользовались 7,9 млн человек, что на 11,3% превышает результат за аналогичный период 2017-го, но по сравнению с прошлым годом темпы роста пассажиропотока замедлились в два раза.  

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
СК «Полис Групп»
25.07.2018 17:58

Корпус №2 ЖК «Полис на Неве» возведен под крышу

Компания «Полис Групп» продолжает возведение жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl City
25.07.2018 12:48

Проекты Setl City стали номинантами архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

Жилые комплексы Setl City – Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» – претендуют на победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Они вошли в состав десяти лучших строительных проектов, отмеченных жюри по итогам квалификационного отбора
Группа компаний «ЦДС»
25.07.2018 12:24

Ипотека от 8,7% в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Северо-Западный банк Сбербанка аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,7% на срок до 30 лет.
Компания «Л1»
25.07.2018 11:35

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

6 августа 2018 года Компания Л1 приступит к заселению последнего этапа первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Выдача ключей продлится до 13 августа включительно
Setl City
25.07.2018 10:38

Дорога к ЖК «Невские паруса» станет шире и комфортнее

Советский проспект, который ведет к ЖК «Невские паруса», будет преобразован в современную удобную магистраль. Проспект планируют расширить до 4-х полос. Таким образом, дорога от жилого комплекса до центра, соседних районов и пригорода станет еще быстрее и комфортнее
Setl City
24.07.2018 18:03

Команда Setl Group сыграла в футбол на школьном стадионе в ЖК «Солнечный город»

Футболисты холдинга Setl Group провели товарищескую встречу с командой компании-подрядчика «Сотэкс» на стадионе первой школы в ЖК «Солнечный город». Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, рассчитанное на 1375 учеников, будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.
Компания Л1
24.07.2018 16:56

Претензий по участку на Лазарева больше нет

10 июля 2018 года вступило в силу решение, принятое Санкт-Петербургским городским судом в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»). Оно касается назначения земельного участка площадью 0,26 га, расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
ГК «Эталон»
24.07.2018 15:34

У ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» новый партнер по ипотеке

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 10-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
24.07.2018 14:57

Группа ЦДС проведет сезон бесплатной йоги

Группа ЦДС совместно с некоммерческим проектом «Пока ты спал» запускает сезон бесплатной йоги* в парке им. Академика Сахарова у станции метро «Площадь Ленина» и в Палевском саду у станции метро «Елизаровская»
ГК «УНИСТО Петросталь»
24.07.2018 13:01

«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство»
Компания Л1
23.07.2018 16:06

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

20 июля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Транскапиталбанке»
ГК «Эталон»
23.07.2018 15:26

Каждая третья квартира Группы «Эталон» в Москве будет продаваться с отделкой

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном»