Цены пахнут керосином. Почему и на сколько подорожают авиабилеты

«Аэрофлот» и S7 увеличат топливные сборы для российских рейсов. Переложить подорожание керосина и ослабление рубля на пассажиров хотят и другие игроки, но их сдерживают финансовые возможности покупателей.

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Чтобы слетать в отпуск этим летом, россиянам придется заплатить на 15% больше, чем в прошлом году, подсчитало агентство OneTwoTrip. Средняя стоимость внутреннего рейса в июне – августе выросла на 14%, до 15 700 рублей, а международного – на 24%, до 24 313 рублей. Увеличение топливных сборов приведет еще к большему подорожанию билетов. Россияне меньше путешествовать не станут, но пересядут на лоукостеры, считают эксперты.

Повышение топливных сборов «Аэрофлота» коснется только внутренних рейсов. Как следует из информации, опубликованной на сайте перевозчика, если сейчас тариф составляет 1865 рублей с одного билета, то с 26 июля — 2065 рублей. Размер сбора за перелеты в Европу, Азию и США останутся неизменными. В письме авиакомпании, разосланном агентствам по продаже билетов (есть в распоряжении «Фонтанки»), говорится, что тарифы для бизнес-класса вырастут на 400 рублей. Причем корректировка затронет не только рейсы самого «Аэрофлота», но и его дочерних компаний, за исключением «Победы», которая не находится под коммерческим управлением перевозчика.

Получение письма «Аэрофлота» подтвердили сервисы по продаже билетов tutu.ru и OneTwoTrip. По их словам, тем, кто уже заплатил за полет, можно не волноваться — доплачивать ничего не придется. Но сейчас цены после 26 июля отображаются с учетом изменившихся сборов.

По словам участников рынка, корректировка цен связана с подорожанием авиационного топлива из-за роста акцизов. По данным Росавиации, за последний год цены на авиакеросин в российских аэропортах увеличились в среднем на 15% – до 49,5 тысячи рублей за тонну. В Пулково — на 37% до 34,4 тысячи рублей за тонну. О том, что перевозчики будут вынуждены перекладывать возросшие расходы на пассажиров, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта еще в мае предупредила вице-премьера Максима Акимова.

Как подорожают билеты

По оценке OneTwoTrip, средняя цена билета «Аэрофлота» в 2018 году составила 6500 рублей, по оценке tutu.ru – 7406 рублей. Таким образом, из-за изменения топливного сбора билеты подорожают всего на 2,5 – 3%. «Это не та сумма, которая способна изменить решение пассажира о поездке или выборе авиакомпании. К тому же у «Аэрофлота» лояльная аудитория, которая зачастую выбирает его и при наличии более доступной альтернативы», – комментируют в OneTwoTrip. Сейчас, по оценке Росавиации, доля компании и её «дочек» на российском рынке авиаперевозок составляет 42%.

Но сборы повышают и другие игроки. Вслед за «Аэрофлотом» о росте тарифов на 200 рублей на внутренних рейсах сообщила S7. В начале лета авиакомпания Etihad Airways увеличила топливный сбор на 5 долларов (чуть больше 300 рублей по текущему курсу). О поэтапном повышении, начиная с 28 июня, сообщила Qatar Airways.

Повышение сборов не исключает и Utair. По словам директора компании Павла Пермякова, которого цитирует «Коммерсантъ», во второй половине года стоимость билетов может вырасти на 2–4% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Другие авиакомпании пока не рассылали подобных писем, говорят в tutu.ru и OneTwoTrip. Но перевозчики могут менять цены в автоматическом режиме и не направлять сервисам бронирования никаких уведомлений, отмечают продавцы билетов.

Подорожание топлива — не единственный фактор роста цен. Весной 2018 года их разогнало ослабление рубля, а летом — проведение чемпионата мира по футболу. По оценке tutu.ru, в первом полугодии 2018 года цены на рейсы из Санкт-Петербурга по России в эконом-классе выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, до 6 563 рублей, на международные маршруты — на 9%. Только в летние месяцы средняя стоимость перелета внутри России выросла на 14%, до 15 700 рублей, а международного – на 24%, до 24 313 рублей, подсчитали в OneTwoTrip.

Но заявленного повышения топливного сбора недостаточно, чтобы компенсировать возросшие издержки перевозчиков. «Это в большей степени пиар-акция с целью повлиять на правительство и сдержать рост цен на керосин», – считает независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко. По его словам, если компании реально начнут перекладывать на потребителя все свои издержки, билеты просто перестанут покупать. Более вероятно, что изменение топливного сбора будет даже скомпенсировано снижением базового тарифа. «Поскольку комиссию агентам платят именно с него, авиакомпании останутся в небольшом выигрыше, а потребитель разницы не ощутит», – считает он.

Мониторинг цен на сайте «Аэрофлота» подтвердил выводы эксперта. К примеру, билеты в Калининград и Москву из Петербурга 1 августа стоят столько же, сколько и 25 августа. При этом цена перелета в Париж увеличилась на 200 рублей, хотя зарубежных рейсов повышение топливных сборов не должно было коснуться.

Пересадка в лоукостеры

Россияне уже стремятся оптимизировать расходы на перелеты, чаще используя лоукостеры и выбирая безбагажные тарифы классических авиакомпаний. К примеру, география поездок пассажиров «Победы» стала шире ее маршрутной сети. «В дополнение к авиабилетам в некоторые города Европы клиенты приобретают железнодорожные билеты», – говорит руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. «Победа» не поднимает топливные сборы именно потому, что считает возможным компенсировать рост издержек за счет самого тарифа», – считает Андрей Крамаренко.

В аэропорту «Пулково» затруднились оценить влияние повышения топливных сборов на динамику пассажиропотока. «200 рублей — это усредненный показатель: для билета стоимостью 3000 рублей это может быть критично, для билета за 15 000 — нет. Все будет зависеть от того, каково будет подорожание относительно стоимости билета и как долго оно продлится», – прокомментировали в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы». Но в массовый уход потребителя в дискаунт-сегмент в «Пулково» не верят. «У «Победы» и «Аэрофлота» разные аудитории», – говорят в компании.

Услугами воздушной гавани Северной столицы в январе – июне 2018 года воспользовались 7,9 млн человек, что на 11,3% превышает результат за аналогичный период 2017-го, но по сравнению с прошлым годом темпы роста пассажиропотока замедлились в два раза.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»