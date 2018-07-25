18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +27
$ 63.08р
73.75р
21:44 25.07.2018
Расширенный поиск

Власть
25.07.2018 20:35
Печать

Выборам в Петербурге нашли нового полковника. Бунт в избиркоме подавлен именем Дзержинского

Петербургский избирком теперь контролируется полпредством президента. Несмотря на призывы тех, кого причисляют к сторонникам спикера ЗакСа Макарова, к бойкоту, федерального инспектора Виктора Миненко выбрали председателем.

Выборам в Петербурге нашли нового полковника. Бунт в избиркоме подавлен именем Дзержинского

www.gov.spb.ru

Петербургский избирком 25 июля посвятил выбору председателя комиссии. Наметившийся бунт жестко подавили в Центризбиркоме, пригрозив роспуском, если требующие демократии будут голосовать против. Досталось от ЦИКа и Смольному, и депутатам, и муниципалам, а прежний Горизбирком именовали как ОПГ.

Центральная избирательная комиссия утром 25 июля единогласно рекомендовала петербургским коллегам избрать председателем Горизбиркома федерального инспектора Виктора Миненко. За два дня до этого семеро членов петербургского ГИКа, которых считают лояльными спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, подписали обращение. Если переводить на русский формальный язык документа, то сторонникам глввы парламента не понравилось, что им прислали руководителя со стороны, не спросив их мнения. 

Считается, что фракция Макарова в Горизбиркоме лоббировала на пост председателя сотрудника аппарата ЗакСа Наргис Ахадову. 

О кандидатуре Миненко заговорили несколько недель назад. После того, как именно благодаря нынешнему полпреду Александру Беглову удалось инициировать уход предыдущего председателя ГИК Виктора Панкевича. Беглов предложил ему должность помощника. Изначально взамен Панкевича в качестве председателя рассматривали главу областного избиркома Михаила Лебединского, экс-секретаря Центризбиркома Николая Конкин и члена «Комитета гражданских инициатив» Сергея Цыпляева. Тем не менее, в полпредстве решили иначе и предложили Центризбиркому своего коллегу Виктора Миненко. По данным «Фонтанки», изначально Элла Памфилова была против федерального инспектора. Однако путём переговоров полпредство достигло консенсуса сначала с ней, а затем уведомили Смольный. 

«Я была бы лично рада, если бы комиссию возглавил Сергей Цыпляев, Николай Конкин. В нормальной ситуации они смогли бы справиться. Но у вас экстремальная ситуация! И нужен человек, который в ней ни со стороны Законодательного собрания, ни со стороны исполнительной власти не позволит вмешиваться в работу избирательной комиссии!

Вот почему мы обратились за помощью к Александру Беглову. Надо отдать должное губернатору Георгию Полтавченко. Он не вмешивался — ни своих кандидатов не предлагал, ни не был против. Хочу поблагодарить губернатора — он предложил по нашей квоте кандидата», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК 25 июля. 

На этом она не остановилась, и критике посвятила полчаса. 

Вначале она обратилась к исполнявшей обязанности председателя ГИК Алле Егоровой, подписавшей письмо с требованием провести консультации. В числе прочего подписанты жаловались на закрытость работы комиссии и отсутствие коллегиальности последние 6 лет. 

«Отрадно слышать от вас о гласности, коллегиальности. Скажите, а когда вас назначали заместителем председателя, когда назначали секретаря, у вас тоже было коллегиально, тоже обсуждали? Почему вы никогда не жаловались мне на порядок принятия решений в комиссии?». 

По словам Памфиловой, реформации требует вся комиссия. В частности такие выводы сделаны были после проверки, которую ЦИК проводил весной. 

«По ее результатам у нас осталось сложное ощущение. Потому что выборы президента, в целом, прошли лучше, чем когда-либо. Нет оснований сомневаться в их легитимности. Но есть целый ряд системных проблем, дефектов. Поэтому по итогам этих проверок мы готовили проект постановления о признании работы всей комиссии неудовлетворительной и о недоверии председателю. Но вот Панкевич ушел. А вы остались. Вы работаете». 

Памфилова намекнула, что члены ГИКа не просто не контролировали ситуацию в городе, но и способствовали нарушению закона на президентских выборах, чуть не подставив всю Россию, когда из списков избирателей стали исчезать избиратели и появляться в других регионах. Как отметила Памфилова, председатели избиркомов других субъектов после этого отказались даже здороваться с Панкевичем. 

«Бесконечные дрязги у вас, параллельная система выборов какая-то уже у вас сложилась. Что хуже, что избирательная комиссия не контролировала ситуацию или что сама принимала участие в злоупотреблениях? Зачем у вас 8 человек работает на штатной основе, из них 4 подписанта этого требования? За что вы зарплату получаете?».

Наконец, вспомнила Памфилова и про муниципальные выборы в 2019 году. Споры о формировании местных избирательных комиссий шли последний год и напомнили ЦИКу ОПГ:

«Сколько муниципальных комиссий, столько и командиров. Каждый начальник местного околотка больше влияет на выборы, чем Горизбирком. УИКи формируются с учетом какой-то финансовой зависимости. Депутаты местные, начальники околотков влияют на выборы больше, чем городская комиссия! По целому ряду аспектов неблаговидная роль Законодательного собрания. Максимальные претензии к вице-губернатору Серову»,-заключила она. 

Ещё несколько раз напомнив о необходимости реформировать Горизбирком, Памфилова остановилась. Ей передали записку от коллег с просьбой приостановить критику. 

Как утверждают собеседники «Фонтанки», Алле Егоровой в жёсткой форме рекомендовали организовать голосование за Миненко. Иначе – Горизбирком распустят. Аналогичные пассажи слышали и участники закрытой встречи с Миненко. Как утверждают ее участники, намёк будущего главы избиркома на связи с правоохранительными органами и пассаж о любви к Дзержинскому был воспринят мятежниками однозначно. В итоге на заседании вечером за его кандидатуру проголосовали 12 человек. Один был против. Судя по всему, им мог быть представитель «Партии Роста» Алексей Березин, открыто высказывавший сомнения в независимости Миненко. 

Сам же уже бывший федеральный инспектор заявил журналистам, что расположить к себе коллег помогли консультации. От других умозаключений он отказался: «О влиянии депутатов или чиновников и о его пагубности поговорим позже. Не стану делать выводы. На сегодняшний день мне сложно сказать – я ещё не внутри».

Справка: 

Ныне сотрудник полпредства, федеральный инспектор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. Окончил Военный институт физической культуры, Академию имени Г. В. Плеханова (финансовое и банковское дело); Московский университет МВД РФ (юрист). В 1975-1978 годах учился в Запорожском гидроэнергетическом техникуме. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ, был в горячих точках. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ. С февраля 2005 года трудился в должности заместителя начальника отдела, заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ, помощника министра юстиции РФ. В 2010-м вернулся инспектором в Уральский федеральный округ, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ.

Миненко имеет звание полковника, состоял в сборной СССР по легкой атлетике.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
СК «Полис Групп»
25.07.2018 17:58

Корпус №2 ЖК «Полис на Неве» возведен под крышу

Компания «Полис Групп» продолжает возведение жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl City
25.07.2018 12:48

Проекты Setl City стали номинантами архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

Жилые комплексы Setl City – Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» – претендуют на победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Они вошли в состав десяти лучших строительных проектов, отмеченных жюри по итогам квалификационного отбора
Группа компаний «ЦДС»
25.07.2018 12:24

Ипотека от 8,7% в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Северо-Западный банк Сбербанка аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,7% на срок до 30 лет.
Компания «Л1»
25.07.2018 11:35

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

6 августа 2018 года Компания Л1 приступит к заселению последнего этапа первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Выдача ключей продлится до 13 августа включительно
Setl City
25.07.2018 10:38

Дорога к ЖК «Невские паруса» станет шире и комфортнее

Советский проспект, который ведет к ЖК «Невские паруса», будет преобразован в современную удобную магистраль. Проспект планируют расширить до 4-х полос. Таким образом, дорога от жилого комплекса до центра, соседних районов и пригорода станет еще быстрее и комфортнее
Setl City
24.07.2018 18:03

Команда Setl Group сыграла в футбол на школьном стадионе в ЖК «Солнечный город»

Футболисты холдинга Setl Group провели товарищескую встречу с командой компании-подрядчика «Сотэкс» на стадионе первой школы в ЖК «Солнечный город». Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, рассчитанное на 1375 учеников, будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.
Компания Л1
24.07.2018 16:56

Претензий по участку на Лазарева больше нет

10 июля 2018 года вступило в силу решение, принятое Санкт-Петербургским городским судом в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»). Оно касается назначения земельного участка площадью 0,26 га, расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
ГК «Эталон»
24.07.2018 15:34

У ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» новый партнер по ипотеке

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 10-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
24.07.2018 14:57

Группа ЦДС проведет сезон бесплатной йоги

Группа ЦДС совместно с некоммерческим проектом «Пока ты спал» запускает сезон бесплатной йоги* в парке им. Академика Сахарова у станции метро «Площадь Ленина» и в Палевском саду у станции метро «Елизаровская»
ГК «УНИСТО Петросталь»
24.07.2018 13:01

«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство»
Компания Л1
23.07.2018 16:06

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

20 июля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Транскапиталбанке»
ГК «Эталон»
23.07.2018 15:26

Каждая третья квартира Группы «Эталон» в Москве будет продаваться с отделкой

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном»