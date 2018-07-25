Выборам в Петербурге нашли нового полковника. Бунт в избиркоме подавлен именем Дзержинского

Петербургский избирком теперь контролируется полпредством президента. Несмотря на призывы тех, кого причисляют к сторонникам спикера ЗакСа Макарова, к бойкоту, федерального инспектора Виктора Миненко выбрали председателем.

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Петербургский избирком 25 июля посвятил выбору председателя комиссии. Наметившийся бунт жестко подавили в Центризбиркоме, пригрозив роспуском, если требующие демократии будут голосовать против. Досталось от ЦИКа и Смольному, и депутатам, и муниципалам, а прежний Горизбирком именовали как ОПГ.

Центральная избирательная комиссия утром 25 июля единогласно рекомендовала петербургским коллегам избрать председателем Горизбиркома федерального инспектора Виктора Миненко. За два дня до этого семеро членов петербургского ГИКа, которых считают лояльными спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, подписали обращение. Если переводить на русский формальный язык документа, то сторонникам глввы парламента не понравилось, что им прислали руководителя со стороны, не спросив их мнения.

Считается, что фракция Макарова в Горизбиркоме лоббировала на пост председателя сотрудника аппарата ЗакСа Наргис Ахадову.

О кандидатуре Миненко заговорили несколько недель назад. После того, как именно благодаря нынешнему полпреду Александру Беглову удалось инициировать уход предыдущего председателя ГИК Виктора Панкевича. Беглов предложил ему должность помощника. Изначально взамен Панкевича в качестве председателя рассматривали главу областного избиркома Михаила Лебединского, экс-секретаря Центризбиркома Николая Конкин и члена «Комитета гражданских инициатив» Сергея Цыпляева. Тем не менее, в полпредстве решили иначе и предложили Центризбиркому своего коллегу Виктора Миненко. По данным «Фонтанки», изначально Элла Памфилова была против федерального инспектора. Однако путём переговоров полпредство достигло консенсуса сначала с ней, а затем уведомили Смольный.

«Я была бы лично рада, если бы комиссию возглавил Сергей Цыпляев, Николай Конкин. В нормальной ситуации они смогли бы справиться. Но у вас экстремальная ситуация! И нужен человек, который в ней ни со стороны Законодательного собрания, ни со стороны исполнительной власти не позволит вмешиваться в работу избирательной комиссии!

Вот почему мы обратились за помощью к Александру Беглову. Надо отдать должное губернатору Георгию Полтавченко. Он не вмешивался — ни своих кандидатов не предлагал, ни не был против. Хочу поблагодарить губернатора — он предложил по нашей квоте кандидата», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК 25 июля.

На этом она не остановилась, и критике посвятила полчаса.

Вначале она обратилась к исполнявшей обязанности председателя ГИК Алле Егоровой, подписавшей письмо с требованием провести консультации. В числе прочего подписанты жаловались на закрытость работы комиссии и отсутствие коллегиальности последние 6 лет.

«Отрадно слышать от вас о гласности, коллегиальности. Скажите, а когда вас назначали заместителем председателя, когда назначали секретаря, у вас тоже было коллегиально, тоже обсуждали? Почему вы никогда не жаловались мне на порядок принятия решений в комиссии?».

По словам Памфиловой, реформации требует вся комиссия. В частности такие выводы сделаны были после проверки, которую ЦИК проводил весной.

«По ее результатам у нас осталось сложное ощущение. Потому что выборы президента, в целом, прошли лучше, чем когда-либо. Нет оснований сомневаться в их легитимности. Но есть целый ряд системных проблем, дефектов. Поэтому по итогам этих проверок мы готовили проект постановления о признании работы всей комиссии неудовлетворительной и о недоверии председателю. Но вот Панкевич ушел. А вы остались. Вы работаете».

Памфилова намекнула, что члены ГИКа не просто не контролировали ситуацию в городе, но и способствовали нарушению закона на президентских выборах, чуть не подставив всю Россию, когда из списков избирателей стали исчезать избиратели и появляться в других регионах. Как отметила Памфилова, председатели избиркомов других субъектов после этого отказались даже здороваться с Панкевичем.

«Бесконечные дрязги у вас, параллельная система выборов какая-то уже у вас сложилась. Что хуже, что избирательная комиссия не контролировала ситуацию или что сама принимала участие в злоупотреблениях? Зачем у вас 8 человек работает на штатной основе, из них 4 подписанта этого требования? За что вы зарплату получаете?».

Наконец, вспомнила Памфилова и про муниципальные выборы в 2019 году. Споры о формировании местных избирательных комиссий шли последний год и напомнили ЦИКу ОПГ:

«Сколько муниципальных комиссий, столько и командиров. Каждый начальник местного околотка больше влияет на выборы, чем Горизбирком. УИКи формируются с учетом какой-то финансовой зависимости. Депутаты местные, начальники околотков влияют на выборы больше, чем городская комиссия! По целому ряду аспектов неблаговидная роль Законодательного собрания. Максимальные претензии к вице-губернатору Серову»,-заключила она.

Ещё несколько раз напомнив о необходимости реформировать Горизбирком, Памфилова остановилась. Ей передали записку от коллег с просьбой приостановить критику.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», Алле Егоровой в жёсткой форме рекомендовали организовать голосование за Миненко. Иначе – Горизбирком распустят. Аналогичные пассажи слышали и участники закрытой встречи с Миненко. Как утверждают ее участники, намёк будущего главы избиркома на связи с правоохранительными органами и пассаж о любви к Дзержинскому был воспринят мятежниками однозначно. В итоге на заседании вечером за его кандидатуру проголосовали 12 человек. Один был против. Судя по всему, им мог быть представитель «Партии Роста» Алексей Березин, открыто высказывавший сомнения в независимости Миненко.

Сам же уже бывший федеральный инспектор заявил журналистам, что расположить к себе коллег помогли консультации. От других умозаключений он отказался: «О влиянии депутатов или чиновников и о его пагубности поговорим позже. Не стану делать выводы. На сегодняшний день мне сложно сказать – я ещё не внутри».

Справка:

Ныне сотрудник полпредства, федеральный инспектор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. Окончил Военный институт физической культуры, Академию имени Г. В. Плеханова (финансовое и банковское дело); Московский университет МВД РФ (юрист). В 1975-1978 годах учился в Запорожском гидроэнергетическом техникуме. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ, был в горячих точках. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ. С февраля 2005 года трудился в должности заместителя начальника отдела, заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ, помощника министра юстиции РФ. В 2010-м вернулся инспектором в Уральский федеральный округ, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ.

Миненко имеет звание полковника, состоял в сборной СССР по легкой атлетике.