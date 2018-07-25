К тушению лесного пожара в Швеции привлекли бомбардировщики

В Швеции при тушении пожара использовали два самолета Saab JAS 39 Gripen, сообщают 25 июля Вооруженные силы Швеции.

Служба спасения не смогла потушить огонь, который разгорелся вблизи стрельбища в провинции Даларна. На местности могли взорваться крупнокалиберные боеприпасы, поэтому силы обороны страны пошли на неожиданный шаг – истребители сбросили по бомбе. Каждая из них приземлилась с высоты в 3000 метров со скоростью 550 км/ч.

В Минобороны пояснили, что при взрыве бомбы поглощается кислород, подавляя при этом пламя.

Нестандартный подход оказался успешным, заявили в ведомстве и заверили в своей готовности и дальше тушить пожары бомбардировками.

На данный момент по всей территории Швеции бушуют более 20 пожаров, на помощь местным службам своих спасателей и технику, по данным СМИ, прислали Польша, Франция, Италия, Германия, Норвегия и Португалия.