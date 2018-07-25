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Общество
25.07.2018 16:44
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Экс-губернатор Никита Белых стал библиотекарем в колонии, а мог освоить профессию швеи

Осужденный за получение взятки Никита Белых получил должность библиотекаря в исправительной колонии № 5 Рязанской области. Учреждение славится швейным производством, но экс-губернатор предпочел молчаливых друзей.

Как сообщил «Фонтанке» 25 июля адвокат Андрей Грохотов, его подзащитного перевели из карантина в обычный отряд.

«В колонии работа — это обязанность. С учетом пожелания Никиты Юрьевича ему определили должность библиотекаря. Он начнет с инвентаризации фонда. Месяц еще не отработал, поэтому о размере зарплаты сказать затрудняюсь», – уточнил защитник.

По словам Грохотова, в следственном изоляторе Белых активно читал. Предпочитал историческую и политическую литературу, его интересует история Западной и Восточной Европы, а также России.

Колония строгого режима расположена в селе Клекотки Скопинского района, почти у границы Рязанской и Тульской областей, в 200 километрах от Москвы. Она открыта шестьдесят лет назад как исправительно-трудовое учреждение. Основной ее задачей являлась помощь в распашке и посеве колхозных полей.

По данным УФСИН Рязанской области, библиотечный фонд колонии составляет более 3000 книг. Основное производство – швейное. Развиты металло- и деревообработка. Подсобное хозяйство насчитывает 30 коров и 400 свиней. Еду готовят профессиональные повара, в бане сделан капитальный ремонт. Осужденные могут получить специальность столяра, плотника, сварщика, швеи.

Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам заключения, Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы снизил дополнительное наказание – штраф – со 100 млн до 48 млн рублей.

По словам Андрея Грохотова, защита готовит кассационную жалобу на приговор в президиум Мосгорсуда.

Белых задержали в июне 2016 года в столичном ресторане. Как установил суд, он получил 600 тысяч евро за покровительственные услуги бизнесу. Арест зачтен в срок наказания. Для условно-досрочного освобождения экс-губернатору надо отбыть две трети, то есть подать ходатайство он сможет примерно через 3,5 года.

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