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Бизнес
25.07.2018 17:43
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«Петербургский нефтяной терминал» готовят к реконструкции. Куда уйдет экспортный транзит

На крупнейшем в петербургском порту нефтеналивном терминале проводят предпроектные изыскания с целью определения объема инвестиций на реконструкцию его старой части и поиска возможного подрядчика.

«Петербургский нефтяной терминал» готовят к реконструкции. Куда уйдет экспортный транзит

www.oilterminal.ru

Кому достанется экспортный транзит стоимостью до 1,5 миллиарда рублей, каким будет терминал после реконструкции, как влияют на него возврат Крыма и налоговые маневры и как изменится формат работы компании, разбиралась «Фонтанка». 

Минус 1,5 миллиарда рублей в год?

Старая часть нефтеперевалочного комплекса ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» занимает примерно половину его площади, которая составляет 32 гектара. 

Там располагаются 3 сливные эстакады для железнодорожных цистерн, 1 для автомобильных и 19 резервуаров для хранения темных и светлых нефтепродуктов. Это «входные» мощности терминала. Три железнодорожные эстакады обеспечивают ежемесячный прием до 140 тысяч тонн светлых нефтепродуктов и до 65 тысяч тонн темных. Что составляет примерно 32% и 11% входной способности всего терминала соответственно.

Пропускная способность автомобильной эстакады приближается к 70 тысячам тонн нефтепродуктов в месяц. На территории «новой» части ПНТ аналогичного оборудования нет, но прием нефтепродуктов на автобензовозах – мизер годового оборота терминала. 

Топливные резервуары старой части терминала позволяют хранить до 57 тысяч тонн нефтепродуктов, или около 15% общих возможностей хранения нефтепродуктов в ПНТ. На сегодняшний день это самое крупное топливное хранилище на территории Петербурга. 

Кроме того, на старой территории терминала находятся 3 отгрузочных причала – 2 для больших морских танкеров и 1 для маленьких бункеровочных. Суммарная пропускная способность причалов старой части ПНТ составляет 63,5 тысячи тонн в месяц -  примерно 25% всей «выходной» мощности терминала. 

Проще говоря, закрытие старой части комплекса на реконструкцию повлечет сокращение приема и отгрузки нефтепродуктов примерно на четверть, уменьшение объема хранения где-то на 15%. 

В ценах сегодняшнего дня убыток от такого спада грузооборота можно приблизительно оценить в полмиллиарда рублей в год – четверть от 12 миллионов тонн в год составляет 3 миллиона тонн, что соответствует годовому обороту в 24 миллиона долларов (без учета НДС) или в 1,5 миллиарда рублей. Впрочем, на терминале рассчитывают потерять на период реконструкции не более 700 000 тонн перевалки в год. 

Обсуждаемая сейчас в кабинетах первых лиц предприятия тема о реконструкции старой части комплекса не имеет пока ни одной окончательной цифры и ни одного полноценно принятого решения. 

Исключение составляет лишь генеральная линия: эксплуатирующийся с 1960 года в качестве бункеровочной базы Балтийского морского пароходства производственный комплекс необходимо реконструировать – и чем быстрее, тем лучше. Все действия, которые в новой части терминала осуществляет диспетчер путем нажатия кнопок, там совершают 10 человек дежурной бригады руками. 

Отдельная интрига – стоимость предстоящей реконструкции. На самом ПНТ об этом не хотят говорить даже конфиденциально, а опрошенные «Фонтанкой» эксперты без четкого описания запланированных работ от оценок тоже воздержались. Впрочем, понять объемы грядущих работ позволяет комментарий президента Нефтяного клуба Олега Ашихмина

– Реконструкция только одного резервуара стоит от 45 миллионов рублей, – сказал он.

Соответственно, только обновление резервуаров на старой части терминала потребует 1 миллиарда. Но вопрос не только о масштабе затрат.

Ручеек поменяет русло

Транзит нефтепродуктов не может исчезнуть на те несколько лет, в течение которых будет происходить реконструкция. Ручеек сменит русло – скорее всего, он направится в порт Усть-Луга. Но отказ отвечать на вопрос «Как вы добьетесь возврата этой части бизнеса после реконструкции?» на предприятии попросили воспринимать без обид. 

Впрочем, эта проблема представляется последней из мешающих принять решение о начале реконструкции. По сведениям «Фонтанки», куда более значимым для первых лиц компании является вопрос о том, каким должен стать терминал после.

– Вы измените формат своей деятельности? – спросил корреспондент «Фонтанки" сотрудника ПНТ, согласившегося общаться на условиях анонимности. 

– Скорее да, чем нет, – осторожно ответил он. – Мы рассматриваем возможность переориентации всего комплекса с грузооборота на хранение, потому что при определенном развитии событий это может приносить больше прибыли.

Под определенным развитием событий подразумевается пакет законов о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли, принятый Государственной думой 24 июля 2018 года. Он, в частности, предполагает обнуление экспортной пошлины, повышение налога на добычу и отмену льгот для нефтеперерабатывающих заводов.

Многие эксперты считают, что включение новых законов в экономику приведет к остановке маленьких нефтеперерабатывающих заводов, а крупные, входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании, окажутся в намного более сложных условиях, нежели сейчас. По мнению экспертов, они постараются переориентироваться на экспорт сырой нефти в ущерб экспорту нефтепродуктов – чем, собственно, и занимается Петербургский нефтяной терминал. При таком развитии событий поток нефтепродуктов в порты сократится. 

На ПНТ это проходили, когда в 2010 году прекратились поставки к ним дизельного топлива по трубе из Киришей (старая труба совсем обветшала). Киришское топливо повезли железной дорогой в Усть-Лугу и по трубе в Приморск. Это гораздо дороже транспортировки топлива из Киришей в петербургский порт, но на ПНТ с тех пор идут составы со всей России, и экономика тут ни при чем. 

По словам нашего источника, на «новой» территории терминала планируется построить четвертый топливный резервуар на 40 тысяч тонн, что почти компенсирует закрытие старого комплекса на реконструкцию в плане мощностей для хранения. 

– Возможно, это будет наш ответ на налоговый маневр. При сокращении поставок нефтепродуктов может оказаться выгодно зарабатывать не на обороте, а на колебаниях цен, но для этого нужны большие резервуары, где можно спокойно хранить топливо и ждать, пока оно подорожает, – говорит работник терминала. 

Впрочем, налоговый маневр – не единственная головная боль тех, кто просчитывает сегодня реконструкцию старой части ПНТ.

Крым стал нашим, и все изменилось

Лет десять назад с участием правительства России и первых лиц крупнейших нефтяных компаний было достигнуто соглашение о модернизации большинства нефтеперерабатывающих заводов с целью сокращения выпуска мазута в пользу светлых нефтепродуктов. Сегодня в России ежегодно потребляется около 18 миллионов тонн мазута, а производится около 60 – более 40 миллионов тонн отправляются на экспорт. Предполагалось, что к 2020 году российские НПЗ будут производить всего около 20 миллионов тонн мазута в год, остальное – светлые нефтепродукты. Но Крым стал нашим – и все изменилось.

– Перепрофилирование российских НПЗ сильно зависит от иностранных технологий и оборудования, которые попали под санкции. Сроки их перехода со светлых нефтепродуктов на темные отодвинулись – и никто не знает, на сколько. Но для хранения различных типов нефтепродуктов нужны по-разному оборудованные емкости. Поэтому пока мы не можем решить, какими должны быть резервуары старой части терминала после реконструкции. Ситуация, совершенно понятная еще несколько лет назад, стала непредсказуемой, – говорит наш собеседник. 

По нашим сведениям, в ПНТ рассматривают и возможность организации в старой части терминала хранения нефтепродуктов не в нескольких больших танках, а в большом количестве маленьких. Это позволит частично переориентировать терминал с топлива на продукты нефтехимии, которые разнообразнее. Но и этот вопрос пребывает пока в стадии обсуждения. 

В любом случае старую часть нефтеналивного терминала скоро закроют на реконструкцию, что определенным образом изменит конфигурацию нефтяного транзита всего региона.  

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

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