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Бизнес
26.07.2018 10:20
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ФАС решила, кто поедет в морг. Катафалкам предложат подвинуться

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы сочло Смольный и региональное ГУ МВД нарушителями антимонопольного законодательства в части услуг по транспортировке умерших в городские морги. В городе продолжается передел похоронного бизнеса.

ФАС решила, кто поедет в морг. Катафалкам предложат подвинуться

ritual.ru

Заветный номер

По официальным данным, в Петербурге в год умирает около 60 000 человек. Тела умерших дома или на улице (примерно половина от этой цифры) требуется доставить в морги. К умершим вне лечебных стационаров вызывают скорую помощь, врачи фиксируют смерть, делают вывод о ее естественности, выписывают справку и предлагают вызвать катафалк. Участие правоохранительных органов (при наличии подозрений о причинах смерти) усложняет процесс, но и он завершается вызовом специального транспорта. 

Обычная ситуация: врач скорой оформляет документы и сообщает родственникам умершего номер телефона, позвонив по которому можно вызвать катафалк. Возчики забирают тела и объясняют родственникам, когда и куда следует прийти. Для удобства дают визитку с телефонным номером. 

Если рядом полиция, а родственники умершего отсутствуют, то катафалк вызывают сотрудники полиции. Позже в правоохранительных органах родственники узнают, куда им следует направляться для организации похорон. 

Сама по себе стоимость услуги доставки тел от мест смерти до моргов в масштабах городского бизнес-сообщества невелика – это стоит 2, максимум 3 тысячи рублей, что составляет 60-80 миллионов в год. Но есть нюанс, открывающий путь к совсем другим деньгам. 

Когда извозчики приезжают за телом, они в большинстве случаев знакомятся с родственниками – теми, кто будет платить за все остальное: подготовку тела к захоронению или кремации, покупку гроба и ритуальных принадлежностей, процедуру кремации или услуги кладбища. «Фонтанка» описывала (https://www.fontanka.ru/2018/06/07/049/) калькуляцию этого сектора бизнеса: проводы петербуржца в последний путь обходятся в среднем в 35 000 рублей. Годовой оборот похоронной отрасли города близок к 2-м миллиардам. 

Вот почему важен номер телефона, который получают родственники умерших от врача скорой помощи и по которому звонит сотрудник полиции с места происшествия, чтобы вызвать катафалк.

Этим моментом и заинтересовалось антимонопольное ведомство.

Ритуальная монополия

Организация вывоза тел умерших в морги регулируется постановлением городского правительства «Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» и распоряжением мэра Петербурга «О создании службы транспортировки умерших в морги города». Оба нормативных акта существуют параллельно, потому что после принятия последнего первый никто не отменял. 

В результате в городе с годами сформировалась система, в соответствии с которой родственники умерших получают контакты диспетчерской службы,  контролируемой государственным унитарным предприятием «Ритуальные услуги», подведомственным комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка. До недавнего времени ГУП вывозило тела умерших как своими силами, так и силами частной ритуальной компании ООО «СПАРУ». 

Разбирательство антимонопольного ведомства инициировало ООО «Специализированная похоронно-ритуальная служба», которому на тот момент не удалось договориться с ГУП «Ритуальные услуги» о том, чтобы его тоже включили в список компаний, занятых транспортировкой покойников. Позже вторым заявителем стала еще одна частная ритуальная компания ООО «Похоронная служба». Представители обеих фирм увидели в деятельности «Ритуальных услуг» монополизацию рынка. 

24 июля 2018 года управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу с ними согласилось, и в ближайшее время КПППР и ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получат предписания об устранении нарушений. Сложный вопрос, к чему это приведет, но в ходе разбирательства (которое длилось, кстати, несколько лет) кое-что уже изменилось. 

Сегодня на сайте Санкт-Петербургской городской службы «Ритуальные услуги» (http://egds.spb.ru/) в разделе «Вывоз тел в морг» опубликован реестр компаний, куда с этой целью можно обратиться. Там теперь 6 фирм, среди которых и само ГУП «Ритуальные услуги», и оба инициатора разбирательства в антимонопольном ведомстве, и ООО «СПАРУ», которое изначально обвинялось в монополизации рынка вывоза покойников наряду с ГУП. 

Более того, если сегодня позвонить по указанному на этом сайте телефонному номеру, то диспетчер предложит самостоятельно выбрать компанию из реестра.

Война продолжается

В Петербурге в последнее время активизировалось противостояние между двумя бизнес-группами, претендующими на позиции в сфере ритуальных услуг. «Фонтанка» описывала (https://www.fontanka.ru/2018/06/07/049/) эту борьбу – интересы одной бизнес-группы связывают с миллиардерами Игорем Минаковым и Валерием Ларькиным (возглавляет Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона), интересы другой – с бизнесменом Маратом Дрейзиным, которого традиционно считают человеком из ближайшего окружения лидера банды санитаров Павла Беляева. Последний этой весной освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, но явно в данном конфликте пока что себя не проявляет. 

В информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» нетрудно увидеть, что ООО «СПАРУ», с участия которого в перевозке тел умерших и начались жалобы в ФАС, связано с упомянутыми миллиардерами. Инициировавшие же разбирательство ООО «Специализированная похоронно-ритуальная служба» и ООО «Похоронная служба» находятся в сфере интересов Марата Дрейзина, который ничуть не скрывает этого и охотно комментирует происходящие на похоронном фронте события. 

Добиться комментария от ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» во время подготовки текста не удалось, но к нам попали письменные возражения ГУПа за подписью его генерального директора Андрея Грачева. 

В документе сказано, что ГУП действительно организовал единую городскую службу по вывозу умерших в морги, в рамках которой действует и диспетчерская служба, но это вовсе «не свидетельствует о создании препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности» частным компаниям. В подтверждении своих слов господин Грачев приводит сведения о том, что в 2014-2016 годах пожаловавшемуся на него ООО «Похоронная служба» все же удалось вывести несколько сотен покойников. По словам директора «Ритуальных услуг», деятельность его компании административных барьеров участникам рынка не создает. Позиция Андрея Грачева сводится к тому, что жалобы на ГУП необоснованны, но позиция антимонопольного ведомства оказалась противоположной. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

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