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Общество
25.07.2018 16:28
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«Работа эта непростая, мягко говоря». Глава Совета по правам человека предлагает поднять зарплаты тюремщикам

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предложил повысить зарплату сотрудникам ФСИН. Об этом 25 июля пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости».

Федотов подчеркнул, что параллельно должны ужесточиться требования к приему на работу в учреждения пенитенциарной системы. 

«Мы можем очень жесткие условия для того поставить, чтобы человек мог получить работу в системе исполнения наказаний. Но нужно же найти желающих еще… Работа эта непростая, мягко говоря… А зарплата, мягко говоря, низкая. Поэтому давайте сразу и повышать требования, повышать зарплату», – заявил глава СПЧ.

По словам Федотова, младший инспектор ФСИН получает около 25 тыс. рублей.

Напомним, обсуждение работы Федеральной службы исполнения наказаний началось после публикации «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенного сотрудниками ФСИН. Сегодня, 25 июля, пятерых из них арестовали.

Справка:

«Новая газета» выложила ролик с издевательствами 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.

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