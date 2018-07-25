«ГИТ» в ответ на претензии предложил ГУП «ТЭК» самому собирать оплату с петербуржцев

Холдинг ПАО «Городские инновационные технологии» («ГИТ»), в состав которого входит несколько управляющих компаний, предложил петербургскому унитарному предприятию «ТЭК» перейти на прямые договоры с петербуржцами. Ранее ГУП «ТЭК СПб» выразил обеспокоенность тем, что у семи структур холдинга имеется задолженность в размере 740 млн рублей за поставку теплоэнергии. В «ГИТ» пояснили, что речь идет о тех компаниях, которые были приобретены в последние 2 года. У них имеются долги, накопленные старыми владельцами, но «ГИТ» ведет активную работу по финансовому оздоровлению компаний. Но для госпредприятия – это не аргумент.

«ГУП «ТЭК СПб» хочет 100% оплаты за тепло, но население в среднем оплачивает 85% – 90%, откуда взять остальные 10 и 15%? А ведь в Санкт-Петербурге существует еще одна проблема, которая характерна для этого города, – здесь огромное количество жилого фонда, принадлежащего городу, задолженность по нему у районов перед холдингом составляет сотни миллионов рублей – если город выплатит все эти суммы, то задолженность компаний перед «ГУП ТЭК» сократится минимум в 2 раза, а без этого невозможно решить данную проблему», – объясняет генеральный директор «ГИТ» Егор Клопенко.

Бизнесмен подчеркивает, что жителям тех домов, чьи управляющие компании регулярно рапортуют о погашении задолженности, надо задуматься. Ведь для полного отсутствия долгов перед ресурсоснабжающими организациями надо или начислить больше населению, что не соответствует законодательству, или не делать текущий ремонт и не убираться в домах – что опять же не соответствует законодательству и ущемляет интересы населения.

«ГУП «ТЭК СПб» должен перейти на прямые договоры с населением, сам заниматься сбором платежей, сам нести ответственность за начисления, сам нести ответственность за неплатежи. Мы предлагаем именно этот путь и уверены, что со временем город признает его необходимость и неминуемость. Конечно, 100% собираемости при прямых платежах невозможны, а претензии предъявлять будет некому. Нельзя будет забрать себе деньги жителей за текущий ремонт и нужно будет содержать штат менеджеров и бухгалтеров для работы с абонентами, но и жаловаться будет уже не на кого, – рассуждает Егор Клопенко. – ПСК, ТГК1 – ресурсоснабжающие организации, которые перешли на этот путь, и сейчас у компаний холдинга уже нет никаких проблем с ними, мы уверены, что и с городскими компаниями будет полностью решена данная проблема. Мы уверены, что со временем ситуация в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга будет полностью нормализована, и не разово – за счет денег жителей, – а полноценно и системно за счет перехода на прямые платежи».

В ГУП «ТЭК» заверяют, что с пониманием относятся к свежеприобретенным активам «ГИТ» с долгами от старых собственников. У специалистов предприятия вызывает вопросы то, что структуры холдинга не платят в соответствии с графиком платежей, а также тот факт, что на фоне долгов структур холдинга «ГИТ» регулярно выплачивает дивиденды. Относительно перехода на прямые договоры с жителями домов в «ТЭК СПб» сообщили, что в рамках действующего законодательства при необходимости готовы воспользоваться такой опцией.