Участникам Pussy Riot дали по 1500 рублей штрафа за акцию на финальном матче мундиаля. Ранее их арестовали на 15 суток

Выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot оштрафовали на 1500 рублей каждого. Устроивших акцию «Милиционер вступает в игру» оппозиционеров признали виновными в незаконном ношении полицейской формы.

Как «Фонтанке» рассказали в Хамовническом суде Москвы, четырех участников панк-группы Pussy Riot, включая единственного мужчину – мужа Надежды Толоконниковой Петра Верзилова, – оштрафовали за то, что они выбежали на поле финального матча мундиаля Франция – Хорватия в Москве. Все активисты получили по 1500 рублей штрафа по статье 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Адвокат Pussy Riot сообщил, что будет обжаловать это решение.

Ранее Хамовнический суд признал акционистов виновными в нарушении правил поведения на стадионе, назначив им по 15 суток ареста. Кроме того, им на три года запретили посещать спортивные мероприятия.

Напомним, что 15 июля во время матча Франция – Хорватия на поле стадиона «Лужники» выбежали участники группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Три девушки и молодой человек были пойманы и уведены с поля, после чего игра продолжилась. Оргкомитет ЧМ в России заявил, что активисты без уважения отнеслись к российскому мундиалю, однако их акция стала «фишкой» финала.