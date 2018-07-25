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25.07.2018 15:58
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По делу о пытках в ярославской колонии арестован «умеющий доступно выражать свои мысли» сотрудник ФСИН и четверо его сослуживцев

Заволжский суд Ярославской области арестовал пятерых сотрудников исправительной колонии № 1 по подозрению в пытках заключенного. Названный инициатором издевательства не признал вину.

С ходатайствами о заключении сотрудников ФСИН под стражу 25 июля обратился Следственный комитет. В суд среди прочих был доставлен 27-летний младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Бровкин. По версии следствия, в июле прошлого года он оскорбился на прозвище «псина рыжая» и устроил вместе с сослуживцами пытку заключенному Евгению Макарову.

У Бровкина нет высшего образования. Он родился в Угличе, живет в Ярославле, передает из суда «Медиазона». Несмотря на относительно юный возраст, заработал гастрит и варикоз. Детей нет, холост.

В Заволжский суд Бровкина доставили в черной «водолазке». На видео, опубликованном «Новой газетой», он тоже был в черной одежде. Следствие считает, что именно младший инспектор бил по лицу Макарова и интересовался, почему тот называет его «рыжей псиной». Одновременно сослуживцы били раздетого заключенного дубинками по ступням. В деле имеются показания, что Бровкин тоже участвовал в избиении спецсредствами.

Защита предоставила в суд документы о личности подозреваемого. В уголовно-исполнительной системе он служит с октября 2014 года. Войсковой частью характеризовался положительно, «морально выдержан», «умеет грамотно и доступно выражать свои мысли». С соседями ведет себя вежливо и приветливо.

Адвокат Василий Ковалев напомнил судье о брянской колонии, где сотрудник ФСИН 22 июля предположительно применил пытку полотенцем, но убийство пытались обставить как несчастный случай.

«Но СМИ не придают ему такого внимания», – добавил Ковалев и попросил не поддаваться информационному давлению.

Судья Александр Татаринов, видимо, поддался и отправил инспектора под стражу до 22 сентября.

Подельниками Бровкина считаются замдежурного колонии № 1 Игорь Богданов, сотрудник отдела безопасности Максим Яблоков, заместитель начальника оперативного отдела Сергей Ефремов, младший инспектор отдела безопасности Сергей Драчев. Они тоже арестованы на два месяца.

Шестой подозреваемый, замначальника колонии по воспитательной части Иван Калашников, задержан еще на 72 часа, ходатайство об аресте рассмотрят позже. У него диагностировано онкологическое заболевание, следствие ждет подтверждения из больницы.

Показания на подозреваемых дал начальник службы собственной безопасности ИК-1 Московский. Он опознавал фсиновцев по видеозаписи. По делу проходит свидетелем. Самым общительным из фигурантов оказался Яблоков. Он не только написал явку с повинной и описал свою роль в истязаниях, но и вспомнил двух сослуживцев.

Единственный вину не признает Игорь Богданов. Его позиция оправданна — на видеозаписи он отсутствует. Участие в избиении подтверждается только показаниями Яблокова. Богданов участвовал в войне с Грузией, ветеран боевых действий, от допроса отказался.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбудили 24 июля 2018 года, хотя само истязание Макарова произошло год назад. Следователь СКР Радион Свирский уже проводил проверку по заявлению о пытках и нашел применение силы мотивированным. Он уволился по собственному желанию. Постановление об отказе дела утвердил его начальник, руководитель следственного отдела СКР по Заволжскому району подполковник юстиции Антон Морозов. Он по-прежнему работает.

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