Хочешь - удмуртский, хочешь - татарский. Госдума разрешила выбирать семьям родной язык для изучения в школе

Госдума приняла закон об изучении родных языков, сообщает 25 июля сайт нижней палаты парламента. Законопроект разрешит семье школьника самостоятельно выбирать, какой из родных языков ему изучать дополнительно. Закон наиболее актуален для народных республик и мультикультурных регионов. Впрочем, в качестве родного языка можно выбрать и русский.

Как будет работать закон на практике, пока непонятно. Глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов ранее заявлял, что реализация этого права может быть ограничена возможностями конкретных школ. То есть, проще говоря, нужного учителя-лингвиста в учреждении может просто не оказаться. В то же время учителя высказывают предположения, что и сами семьи не выберут родной язык в качестве дополнительного, чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ по русскому.

Вопрос об изучении родного языка в школах стал обсуждаться после слов президента в 2017 году о том, что регионы не должны заставлять детей учить неродные языки народов России (за исключением русского).

Парламенты Татарстана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Дагестана высказались против закона. Региональные депутаты считают, что он противоречит Конституции и на самом деле отдаляет детей от языков, на которых говорят их родители.