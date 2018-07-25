Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу

Станислав Черчесов продолжит возглавлять сборную России по футболу. Об этом 25 июля сообщает РБК со ссылкой на интервью ТАСС вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна.

«Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы – 2020. Когда будет подписан контракт? Это вопрос к Алаеву», – заявил Симонян.

По словам исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева, информация о новом контракте Черчесова должна появиться не раньше 26 июля, когда пройдет заседание исполкома организации.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее Черчесов был номинирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на звание лучшего тренера ЧМ-2018.