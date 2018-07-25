В Петербурге для льготников купят жилья на девять миллиардов рублей. Новоселье обещают в конце года

Власти Петербурга в этом году закупят жилья для нуждающихся не на 6,2 млрд рублей, как планировалось ранее, а на 9 миллиардов. Об этом сообщила 25 июля пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).

Соответствующее постановление Смольного об объединении бюджетных инвестиций на покупку жилья 2018 и 2019 годов было принято 19 июля. Именно это решение позволило выделить дополнительные средства.

Проведение аукционов запланировано на осень 2018 года. Начальная цена 1 кв. м составит 69 529 рублей. Квартиры будут приобретаться в домах, уже введенных в эксплуатацию, а со сроком ввода в 2018 – 2019 годах. Первые жильцы должны переехать в новые квартиры в конце года. Среди них, как предполагается, будут многодетные семьи, ветераны, сироты и иные льготники, а также расселяемые из коммуналок или аварийного жилья.