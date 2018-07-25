В Петербурге для льготников купят жилья на девять миллиардов рублей. Новоселье обещают в конце года
Власти Петербурга в этом году закупят жилья для нуждающихся не на 6,2 млрд рублей, как планировалось ранее, а на 9 миллиардов. Об этом сообщила 25 июля пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).
Соответствующее постановление Смольного об объединении бюджетных инвестиций на покупку жилья 2018 и 2019 годов было принято 19 июля. Именно это решение позволило выделить дополнительные средства.
Проведение аукционов запланировано на осень 2018 года. Начальная цена 1 кв. м составит 69 529 рублей. Квартиры будут приобретаться в домах, уже введенных в эксплуатацию, а со сроком ввода в 2018 – 2019 годах. Первые жильцы должны переехать в новые квартиры в конце года. Среди них, как предполагается, будут многодетные семьи, ветераны, сироты и иные льготники, а также расселяемые из коммуналок или аварийного жилья.
Справка:
В 2017 году КИО заключил 16 госконтрактов с ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» и ООО «СК «Дальпитерстрой» на закупку 1687 квартир общей площадью более 90 тыс. кв.м на общую сумму порядка 4,6 млрд. рублей. Было приобретено: 890 однокомнатных, 403 двухкомнатных, 304 трехкомнатных, 60 четырехкомнатных и 30 пятикомнатных квартир.