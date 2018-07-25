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Бизнес
25.07.2018 15:28
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Браудер требует у генпрокурора Эстонии возобновить дело о нелегальных миллиардах, отмытых через Danske Bank

Возглавляемый Уильямом Браудером фонд Hermitage Capital обратился в эстонскую прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности 26 сотрудников филиала датского Danske Bank в Эстонии. Из отмытых 9 миллиардов долларов, утверждает компания, фонду принадлежат 230 миллионов. 

О заявлении 25 июля сообщает издание Postimees. 26 эстонцев, в том числе бывший финансовый директор банка Ивар Паэт, член правления Тыну Ванаюур, директор отдела кадров Лийна Окс и руководитель отдела корпоративного банковского дела Марек Зачек, якобы причастны к открытию счетов, через которые проходили нелегальные деньги, и администрированию сделок. В списке есть и несколько русских фамилий. 

«Они либо знали о криминальном происхождении, либо у них было достаточно информации, чтобы подозревать это, и они не приняли эту информацию к сведению и не передали ее дальше», – приводит издание цитату из заявления. Сотрудники банка, уверены в фонде Браудера, получали за эту работу компенсации. Отмыто, по данным Hermitage Capital, больше 9 миллиардов долларов, из них 230 миллионов принадлежат фонду, поэтому компания Браудера считает себя потерпевшей. Деньги, уверены коммерсанты, были украдены «при насильственном захвате предприятий Hermitage и требовании от государства возврата налогов на основании сфальсифицированных документов».  

Заявление стало реакцией на решение эстонской прокуратуры прекратить расследование, связанное с делом Сергея Магнитского. Это дело в бюро данных по отмыванию денег сочли сложным — подлинное происхождение денег было неясным, а надзор за иностранными банками в Эстонии распределен между учреждениями в разных странах.    

Справка:

Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.

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