Браудер требует у генпрокурора Эстонии возобновить дело о нелегальных миллиардах, отмытых через Danske Bank

Возглавляемый Уильямом Браудером фонд Hermitage Capital обратился в эстонскую прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности 26 сотрудников филиала датского Danske Bank в Эстонии. Из отмытых 9 миллиардов долларов, утверждает компания, фонду принадлежат 230 миллионов.

О заявлении 25 июля сообщает издание Postimees. 26 эстонцев, в том числе бывший финансовый директор банка Ивар Паэт, член правления Тыну Ванаюур, директор отдела кадров Лийна Окс и руководитель отдела корпоративного банковского дела Марек Зачек, якобы причастны к открытию счетов, через которые проходили нелегальные деньги, и администрированию сделок. В списке есть и несколько русских фамилий.

«Они либо знали о криминальном происхождении, либо у них было достаточно информации, чтобы подозревать это, и они не приняли эту информацию к сведению и не передали ее дальше», – приводит издание цитату из заявления. Сотрудники банка, уверены в фонде Браудера, получали за эту работу компенсации. Отмыто, по данным Hermitage Capital, больше 9 миллиардов долларов, из них 230 миллионов принадлежат фонду, поэтому компания Браудера считает себя потерпевшей. Деньги, уверены коммерсанты, были украдены «при насильственном захвате предприятий Hermitage и требовании от государства возврата налогов на основании сфальсифицированных документов».

Заявление стало реакцией на решение эстонской прокуратуры прекратить расследование, связанное с делом Сергея Магнитского. Это дело в бюро данных по отмыванию денег сочли сложным — подлинное происхождение денег было неясным, а надзор за иностранными банками в Эстонии распределен между учреждениями в разных странах.