Финский клуб по хоккею с мячом подделал документы для двух своих российских игроков. Им запретили въезд в Финляндию

Четыре поддельных штампа в российских загранпаспортах стали основанием для возбуждения уголовного дела против клуба по хоккею с мячом из Порвоо Akilles Bandy.

Как сообщает 25 июля Пограничная охрана Финляндии по итогам расследования, Akilles Bandy помог с документами двум российским игрокам, с которыми у него был подписан контракт, нарушив закон. Руководство клуба, чтобы скрыть факт превышения разрешённого срока пребывания на территории Финляндии, воспользовалось услугами жителя Порвоо, который приобрёл в России поддельные печати.

Однако при выезде из Финляндии через МАПП «Торфяновка» 11 марта 2018 года мошенничество не осталось незамеченным — пограничники увидели четыре поддельных штампа о въезде и выезде. Как оказалось, один хоккеист, работая в Суоми, превысил лимит пребывания в Шенгене на 37 дней, другой — на 56.

Фигурантами по делу проходят девять членов правления клуба, которые содействовали подделке документов, и исполнитель заказа. Дело направлено на рассмотрение прокурора. Спортсмены же уже получили обвинительный приговор.

За подделку документов и нарушение закона об иностранцах суд Кюменлааксо приговорил россиян к 40 суткам лишения свободы условно и наложил запрет на въезд в страну на четыре года.