«Умеет грамотно и доступно выражать свои мысли». Подозреваемый в пытках заключенного сотрудник ФСИН принес в суд характеристику на себя

Подозреваемый в пытках заключенного сотрудник ярославской колонии Алексей Бровкин просит судью не отправлять его под арест. К делу приобщена положительная характеристика фсиновца, согласно которой тот «умеет грамотно и доступно выражать свои мысли»

С ходатайством о заключении сотрудника ФСИН под стражу 25 июля в Заволжский суд Ярославской области обратился Следственный комитет. 27-летний младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Бровкин, по версии следствия, в июле прошлого года обиделся на прозвище «псина рыжая» и устроил заключенному Евгению Макарову пытку. Ему помогали сослуживцы.

Бровкин отрицает вину в превышении должностных полномочий с применением насилия. Его защита ссылается на положительные характеристики войсковой части, хорошую службу в уголовно-исполнительной системе с октября 2014 года. Судя по документам, Бровкин «морально выдержан». Судя по видеозаписи, опубликованной 20 июля «Новой газетой», он бил Макарова руками и дубинкой.

Подельниками Бровкина считаются замдежурного колонии № 1 Игорь Богданов, сотрудник отдела безопасности Максим Яблоков, заместитель начальника оперативного отдела Сергей Ефремов, младший инспектор отдела безопасности Сергей Драчев. Они арестованы до 22 сентября.